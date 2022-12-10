Як волинські тероборонівці облаштовують побут на українсько-білоруському кордоні. ФОТО. ВІДЕО

Як волинські тероборонівці облаштовують побут на українсько-білоруському кордоні. ФОТО. ВІДЕО
За 10 місяців повномасштабної війни волинські тероборонівці укріпили позиції на українсько-білоруському кордоні. Нести службу бійцям допомагають тварини, музика і спеціально облаштовані бліндажі.

Суспільне побувало на позиціях тероборони на Волині та розпитало бійців про те, як вони відпочивають у перервах між виконанням військових завдань.

Нині бійці живуть в польовому наметі. Тимчасове помешкання з дерева обладнали власноруч. Тут є буржуйка для обігріву та приготування їжі, розказує військовослужбовець Вадим.

"Зробили підлогу, щоб пилу не було, оббили. Тепло, аби не лінувалися дрова підкладати. Хто що краще готує, той стає і готує. Сьогодні насмажили свіжини", – розповідає військовослужбовець Вадим.
Як волинські тероборонівці облаштовують побут на українсько-білоруському кордоні. ФОТО. ВІДЕО
Молодший сержант Анатолій захищає Україну з 26 лютого. З собою у військо взяв домашню кішку "М'яту", яка тепер полюбляє лазити по деревах та спати на тапчані в польовому наметі.
Як волинські тероборонівці облаштовують побут на українсько-білоруському кордоні. ФОТО. ВІДЕО

"Вдома трошки шкоду робила. Приїхала сюди на перевиховання. Шкоди вже немає такої, мишей ловить. Буде тут з нами до Перемоги", – говорить командир кулеметного відділення Анатолій.

Другий місяць несе службу разом з тероборонівцями пес на кличку Міна. Військові жартують, що коли пес був малим – постійно плутався під ногами і його усі обходили, щоб не наступити, як на міну.
Як волинські тероборонівці облаштовують побут на українсько-білоруському кордоні. ФОТО. ВІДЕО

Сцену на бліндаж змінив 52-річний військовослужбовець Федір. Він – професійний музикант. Тепер разом з побратимами біля вогнища грає та співає.

Боєць каже: під час служби знаходить час для написання пісень: "До війни не писав, а тут сам відкрив в собі талант. Натхнення приходить, коли стоїш в наряді в нічну зміну, тиша і тоді щось в голові прокручуєш і може так пройти декілька рядочків".


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: тероборона, Волинь, кордон, Білорусь, побут
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Мені складно уявити «деокупацію» у головах людей, – журналістка з Донеччини, яка тепер живе у Луцьку
Журналіст відкрив спортзал у селищі за 6 кілометрів від Росії, аби врятувати газету від закриття
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Районну амбулаторію на волині продали на аукціоні. ФОТО
Сьогодні, 02:00
Як волинські тероборонівці облаштовують побут на українсько-білоруському кордоні. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 01:00
9 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Обмін полоненими та інші добрі новини від ВолиньPost за 8 січня
08 січень, 23:38
Зеленський розповів про ситуацію в Бахмуті й Соледарі
08 січень, 22:49
Схожі новини
Територія вздовж кордону з Білоруссю замінована: волинянам нагадали правила пересування Територія вздовж кордону з Білоруссю замінована: волинянам нагадали правила пересування
10 грудень, 2022, 15:18
На Волині громада, яка межує з Білоруссю, готується до зими. ВІДЕО На Волині громада, яка межує з Білоруссю, готується до зими. ВІДЕО
11 листопад, 2022, 06:31
«Військові безупинно моніторять ситуацію»: Погуляйко розповів про ситуацію на українсько-білоруському кордоні «Військові безупинно моніторять ситуацію»: Погуляйко розповів про ситуацію на українсько-білоруському кордоні
06 листопад, 2022, 17:46
Показали, як бійці волинської тероборони готуються до можливого наступу з Білорусі Показали, як бійці волинської тероборони готуються до можливого наступу з Білорусі
04 жовтень, 2022, 10:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Районну амбулаторію на волині продали на аукціоні. ФОТО
Сьогодні, 02:00
 0
Як волинські тероборонівці облаштовують побут на українсько-білоруському кордоні. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 01:00
 0
9 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Обмін полоненими та інші добрі новини від ВолиньPost за 8 січня
08 січень, 23:38
 0
Зеленський розповів про ситуацію в Бахмуті й Соледарі
08 січень, 22:49
 0
Медіа
відео
1/8