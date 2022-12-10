Як волинські тероборонівці облаштовують побут на українсько-білоруському кордоні. ФОТО. ВІДЕО









Нині бійці живуть в польовому наметі. Тимчасове помешкання з дерева обладнали власноруч. Тут є буржуйка для обігріву та приготування їжі, розказує військовослужбовець Вадим.



"Зробили підлогу, щоб пилу не було, оббили. Тепло, аби не лінувалися дрова підкладати. Хто що краще готує, той стає і готує. Сьогодні насмажили свіжини", – розповідає військовослужбовець Вадим.

Анатолій захищає Україну з 26 лютого. З собою у військо взяв домашню кішку "М'яту", яка тепер полюбляє лазити по деревах та спати на тапчані в польовому наметі.



"Вдома трошки шкоду робила. Приїхала сюди на перевиховання. Шкоди вже немає такої, мишей ловить. Буде тут з нами до Перемоги", – говорить командир кулеметного відділення Анатолій.



Другий місяць несе службу разом з тероборонівцями пес на кличку Міна. Військові жартують, що коли пес був малим – постійно плутався під ногами і його усі обходили, щоб не наступити, як на міну.



Сцену на бліндаж змінив 52-річний військовослужбовець Федір. Він – професійний музикант. Тепер разом з побратимами біля вогнища грає та співає.



Боєць каже: під час служби знаходить час для написання пісень: "До війни не писав, а тут сам відкрив в собі талант. Натхнення приходить, коли стоїш в наряді в нічну зміну, тиша і тоді щось в голові прокручуєш і може так пройти декілька рядочків".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За 10 місяців повномасштабної війни волинські тероборонівці укріпили позиції на українсько-білоруському кордоні. Нести службу бійцям допомагають тварини, музика і спеціально облаштовані бліндажі. Суспільне побувало на позиціях тероборони на Волині та розпитало бійців про те, як вони відпочивають у перервах між виконанням військових завдань.Нині бійці живуть в польовому наметі. Тимчасове помешкання з дерева обладнали власноруч. Тут є буржуйка для обігріву та приготування їжі, розказує військовослужбовець"Зробили підлогу, щоб пилу не було, оббили. Тепло, аби не лінувалися дрова підкладати. Хто що краще готує, той стає і готує. Сьогодні насмажили свіжини", – розповідає військовослужбовець Вадим.Молодший сержантзахищає Україну з 26 лютого. З собою у військо взяв домашню кішку "М'яту", яка тепер полюбляє лазити по деревах та спати на тапчані в польовому наметі."Вдома трошки шкоду робила. Приїхала сюди на перевиховання. Шкоди вже немає такої, мишей ловить. Буде тут з нами до Перемоги", – говорить командир кулеметного відділення Анатолій.Другий місяць несе службу разом з тероборонівцями пес на кличку. Військові жартують, що коли пес був малим – постійно плутався під ногами і його усі обходили, щоб не наступити, як на міну.Сцену на бліндаж змінив 52-річний військовослужбовець. Він – професійний музикант. Тепер разом з побратимами біля вогнища грає та співає.Боєць каже: під час служби знаходить час для написання пісень: "До війни не писав, а тут сам відкрив в собі талант. Натхнення приходить, коли стоїш в наряді в нічну зміну, тиша і тоді щось в голові прокручуєш і може так пройти декілька рядочків".

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