Як волинські тероборонівці облаштовують побут на українсько-білоруському кордоні. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 01:00
За 10 місяців повномасштабної війни волинські тероборонівці укріпили позиції на українсько-білоруському кордоні. Нести службу бійцям допомагають тварини, музика і спеціально облаштовані бліндажі.
Суспільне побувало на позиціях тероборони на Волині та розпитало бійців про те, як вони відпочивають у перервах між виконанням військових завдань.
Нині бійці живуть в польовому наметі. Тимчасове помешкання з дерева обладнали власноруч. Тут є буржуйка для обігріву та приготування їжі, розказує військовослужбовець Вадим.
"Зробили підлогу, щоб пилу не було, оббили. Тепло, аби не лінувалися дрова підкладати. Хто що краще готує, той стає і готує. Сьогодні насмажили свіжини", – розповідає військовослужбовець Вадим.
"Вдома трошки шкоду робила. Приїхала сюди на перевиховання. Шкоди вже немає такої, мишей ловить. Буде тут з нами до Перемоги", – говорить командир кулеметного відділення Анатолій.
Другий місяць несе службу разом з тероборонівцями пес на кличку Міна. Військові жартують, що коли пес був малим – постійно плутався під ногами і його усі обходили, щоб не наступити, як на міну.
Сцену на бліндаж змінив 52-річний військовослужбовець Федір. Він – професійний музикант. Тепер разом з побратимами біля вогнища грає та співає.
Боєць каже: під час служби знаходить час для написання пісень: "До війни не писав, а тут сам відкрив в собі талант. Натхнення приходить, коли стоїш в наряді в нічну зміну, тиша і тоді щось в голові прокручуєш і може так пройти декілька рядочків".
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Суспільне побувало на позиціях тероборони на Волині та розпитало бійців про те, як вони відпочивають у перервах між виконанням військових завдань.
Нині бійці живуть в польовому наметі. Тимчасове помешкання з дерева обладнали власноруч. Тут є буржуйка для обігріву та приготування їжі, розказує військовослужбовець Вадим.
"Зробили підлогу, щоб пилу не було, оббили. Тепло, аби не лінувалися дрова підкладати. Хто що краще готує, той стає і готує. Сьогодні насмажили свіжини", – розповідає військовослужбовець Вадим.
"Вдома трошки шкоду робила. Приїхала сюди на перевиховання. Шкоди вже немає такої, мишей ловить. Буде тут з нами до Перемоги", – говорить командир кулеметного відділення Анатолій.
Другий місяць несе службу разом з тероборонівцями пес на кличку Міна. Військові жартують, що коли пес був малим – постійно плутався під ногами і його усі обходили, щоб не наступити, як на міну.
Сцену на бліндаж змінив 52-річний військовослужбовець Федір. Він – професійний музикант. Тепер разом з побратимами біля вогнища грає та співає.
Боєць каже: під час служби знаходить час для написання пісень: "До війни не писав, а тут сам відкрив в собі талант. Натхнення приходить, коли стоїш в наряді в нічну зміну, тиша і тоді щось в голові прокручуєш і може так пройти декілька рядочків".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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