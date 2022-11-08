Районну амбулаторію на волині продали на аукціоні. ФОТО





Аукціон на сайті prozorro.sale оголосило Регіональне відділення Фонду державного майна України у Львівській, Закарпатській та Волинській областях, пише ІА



Початкова ціна продажу лоту становила 412 тисяч гривень.



На торги виставили групу інвентарних об’єктів: приміщення районної ветеринарної лабораторії площею 165,5 кв. м, віварій (85,5 кв. м), сарай (57,7 кв. м), гараж (92,9 кв. м), склад (26,6 кв. м), вбиральня (2,6 кв. м). Усі приміщення збудовано в 1968 році.



Як вказано, головні будівлі забезпечені енергопостачанням, пічним опаленням. Зовнішнє і внутрішнє оздоблення звичайне, стіни цегляні, підлога – з дошок, лінолеуму.



Приміщення перебувають у задовільному стані. У результаті торгів переможцем із пропозицією 1,851 мільйона гривень визнано Людмилу Златогорську.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Із молотка продали приміщення районної ветеринарної лабораторії разом із допоміжними спорудами. Нерухомість розташована в місті Любомль на вулиці Брестській, 68.Аукціон на сайті prozorro.sale оголосило Регіональне відділення Фонду державного майна України у Львівській, Закарпатській та Волинській областях, пише ІА "Волинські новини". Початкова ціна продажу лоту становила 412 тисяч гривень.На торги виставили групу інвентарних об’єктів: приміщення районної ветеринарної лабораторії площею 165,5 кв. м, віварій (85,5 кв. м), сарай (57,7 кв. м), гараж (92,9 кв. м), склад (26,6 кв. м), вбиральня (2,6 кв. м). Усі приміщення збудовано в 1968 році.Як вказано, головні будівлі забезпечені енергопостачанням, пічним опаленням. Зовнішнє і внутрішнє оздоблення звичайне, стіни цегляні, підлога – з дошок, лінолеуму.Приміщення перебувають у задовільному стані. У результаті торгів переможцем із пропозицією 1,851 мільйона гривень визнано

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