Зеленський розповів про ситуацію в Бахмуті й Соледарі

Зеленський розповів про ситуацію в Бахмуті й Соледарі
Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський відвідав українські позиції біля Бахмута і Соледара Донецької області, туди перекинуть додаткові підрозділи.

Про це розповів президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

"Сьогодні командувач напрямку, генерал Сирський, об’їхав війська, які обороняються на підступах до Бахмута і Соледара.

Він відзначив бійців нагородами за стійкість. На місці організовував кроки, які необхідні для зміцнення нашої оборони. Зокрема, перекидання додаткових підрозділів. І посилення вогню по окупантах", - сказав Зеленський

Зеленський зазначив, що ситуація на передовій за перший тиждень року не зазнала суттєвих змін, тривають важкі бої на Луганщині й Донеччині.

"Бахмут тримається попри все. І хоча більша частина міста зруйнована російськими ударами, наші воїни відбивають там постійні спроби російських наступів. Соледар тримається. Хоча там іще більше руйнувань і дуже тяжко… Немає такого клаптика землі біля цих двох міст, на якому б не віддав своє життя окупант за божевільні ідеї господарів російського режиму. Це одне з найбільш кривавих місць на фронті", - сказав президент.

Він також підкреслив, що "всі наші позиції, всі наші дії в обороні взаємопов’язані, і від стійкості та ефективності дій у кожній точці фронту залежить стійкість та ефективність дій на фронті загалом".

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Теги: Бахмут, Соледар, Зеленський
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