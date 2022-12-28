Зеленський розповів про ситуацію в Бахмуті й Соледарі

Командувач Сухопутних військ ЗСУвідвідав українські позиції біля Бахмута і Соледара Донецької області, туди перекинуть додаткові підрозділи.Про це розповів президенту вечірньому зверненні."Сьогодні командувач напрямку, генерал Сирський, об’їхав війська, які обороняються на підступах до Бахмута і Соледара.Він відзначив бійців нагородами за стійкість. На місці організовував кроки, які необхідні для зміцнення нашої оборони. Зокрема, перекидання додаткових підрозділів. І посилення вогню по окупантах", - сказав ЗеленськийЗеленський зазначив, що ситуація на передовій за перший тиждень року не зазнала суттєвих змін, тривають важкі бої на Луганщині й Донеччині."Бахмут тримається попри все. І хоча більша частина міста зруйнована російськими ударами, наші воїни відбивають там постійні спроби російських наступів. Соледар тримається. Хоча там іще більше руйнувань і дуже тяжко… Немає такого клаптика землі біля цих двох міст, на якому б не віддав своє життя окупант за божевільні ідеї господарів російського режиму. Це одне з найбільш кривавих місць на фронті", - сказав президент.Він також підкреслив, що "всі наші позиції, всі наші дії в обороні взаємопов’язані, і від стійкості та ефективності дій у кожній точці фронту залежить стійкість та ефективність дій на фронті загалом".