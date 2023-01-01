Погода у Луцьку на понеділок, 9 січня

У Луцьку хмарна погода буде триматися до самого вечора. Зранку до середини дня йтиме дрібний дощ, ввечері він почнеться знову, проте значно посилиться.Про це повідомляє Sinoptik.Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 0 градусів до +5 градусів за Цельсієм.9 січня вшановується пам’ять святого апостола Стефана, який проповідував, підкріплюючи істинність своїх слів знаменнями і чудесами. Зазвичай цей день був морозним: «Прийшов Стефан – на ньому червоний жупан». Наші пращури помітили, якщо 9 січня сніг сипле з неба великими пластівцями, то найближчим часом варто очікувати негоди і відлиги.