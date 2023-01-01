Погода у Луцьку на понеділок, 9 січня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку хмарна погода буде триматися до самого вечора. Зранку до середини дня йтиме дрібний дощ, ввечері він почнеться знову, проте значно посилиться.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 0 градусів до +5 градусів за Цельсієм.
Народний прогноз погоди: 9 січня вшановується пам’ять святого апостола Стефана, який проповідував, підкріплюючи істинність своїх слів знаменнями і чудесами. Зазвичай цей день був морозним: «Прийшов Стефан – на ньому червоний жупан». Наші пращури помітили, якщо 9 січня сніг сипле з неба великими пластівцями, то найближчим часом варто очікувати негоди і відлиги.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 0 градусів до +5 градусів за Цельсієм.
Народний прогноз погоди: 9 січня вшановується пам’ять святого апостола Стефана, який проповідував, підкріплюючи істинність своїх слів знаменнями і чудесами. Зазвичай цей день був морозним: «Прийшов Стефан – на ньому червоний жупан». Наші пращури помітили, якщо 9 січня сніг сипле з неба великими пластівцями, то найближчим часом варто очікувати негоди і відлиги.
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