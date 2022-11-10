Українські захисники «мінусували» вертоліт та безпілотник окупантів. ВІДЕО





8 січня захисники України мали хороший улов - вертоліт та безпіотник. Про це повідомляють у Командуванні Повітрянихсил ЗСУ.



Воїни ЗРК С-300В1 повітряного командування «Центр» з 11:00 до 14:00, на східному напрямку, знищили ворожий гелікоптер ймовірно Ка-52 та БПЛА Орлан -10, який намагався здійснити розвідку наших позицій.



Збиття ворожого БпЛА "Орлан-10" підрозділом ЗРК С-300В1 вдалося зафіксувати на відео.







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