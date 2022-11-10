Українські захисники «мінусували» вертоліт та безпілотник окупантів. ВІДЕО

Українські захисники «мінусували» вертоліт та безпілотник окупантів. ВІДЕО
Сили оборони України щодня працюють над звільненням Батьківщини від російських окупантів та їх знищенням.

8 січня захисники України мали хороший улов - вертоліт та безпіотник. Про це повідомляють у Командуванні Повітрянихсил ЗСУ.

Воїни ЗРК С-300В1 повітряного командування «Центр» з 11:00 до 14:00, на східному напрямку, знищили ворожий гелікоптер ймовірно Ка-52 та БПЛА Орлан -10, який намагався здійснити розвідку наших позицій.

Збиття ворожого БпЛА "Орлан-10" підрозділом ЗРК С-300В1 вдалося зафіксувати на відео.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, ЗСУ, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Мені складно уявити «деокупацію» у головах людей, – журналістка з Донеччини, яка тепер живе у Луцьку
Журналіст відкрив спортзал у селищі за 6 кілометрів від Росії, аби врятувати газету від закриття
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода у Луцьку на понеділок, 9 січня
Сьогодні, 20:00
Ексгравець «Волині» і чемпіон світу може підсилити клуб УПЛ
Сьогодні, 19:17
Українські захисники «мінусували» вертоліт та безпілотник окупантів. ВІДЕО
Сьогодні, 18:36
«Бойові кролі» допомогли снайперам знищити групу росіян. ВІДЕО
Сьогодні, 17:55
Волинська майстриня 30 років виготовляє різдвяні дідухи та інші солом`яні вироби
Сьогодні, 17:14
Схожі новини
Нідерланди направлять 100 інструкторів для навчання українських воїнів Нідерланди направлять 100 інструкторів для навчання українських воїнів
10 листопад, 2022, 07:33
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на вечір 4 жовтня Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на вечір 4 жовтня
04 жовтень, 2022, 18:57
ЗСУ збили російський літак та іранський дрон ЗСУ збили російський літак та іранський дрон
20 вересень, 2022, 21:35
Українські військові звільнили 4 села біля Херсона, – CNN Українські військові звільнили 4 села біля Херсона, – CNN
29 серпень, 2022, 22:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода у Луцьку на понеділок, 9 січня
Сьогодні, 20:00
 0
Ексгравець «Волині» і чемпіон світу може підсилити клуб УПЛ
Сьогодні, 19:17
 0
Українські захисники «мінусували» вертоліт та безпілотник окупантів. ВІДЕО
Сьогодні, 18:36
 0
«Бойові кролі» допомогли снайперам знищити групу росіян. ВІДЕО
Сьогодні, 17:55
 0
Волинська майстриня 30 років виготовляє різдвяні дідухи та інші солом`яні вироби
Сьогодні, 17:14
 0
Медіа
відео
1/8