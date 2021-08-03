На Волині чоловік зберігав вдома боєприпаси

На Волині чоловік зберігав вдома боєприпаси
Волинянин незаконно придбав та зберігав удома боєприпаси: його судитимуть.

Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури Волині.

Прокурори Камінь-Каширської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 38-річним жителем села Видерта Камінь-Каширського району придбання, носіння та зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу.

Слідство встановило, що чоловік придбав у місті Куп`янськ Харківської області наступальну осколкову ручну гранату РГН та 440 набоїв калібру 7,62х54 мм, привіз їх на Волинь та зберігав удома.

Боєприпаси вилучені працівниками поліції під час проведення санкціонованого судом обшуку оселі волинянина 3 листопада 2022 року.

Міру покарання чоловікові обере суд.

Довідково: згідно із санкцією ч.1 ст. 263 КК України - носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу – караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

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Теги: Волинянин, боєприпаси, суд
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