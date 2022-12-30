Наразі енергосистема не в змозі покрити споживання у повному обсязі, – Укренерго

Наразі енергосистема не в змозі покрити споживання у повному обсязі, – Укренерго
Станом на 11:00 9 січня споживання електроенергії в Україні зросло через зниження температури та збільшення споживання промисловістю та бізнесом з початком робочого тижня.

Про це повідомили в Укренерго.

У зв’язку з цим для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей України доведені ліміти споживання, які діють з 4:00 до 24:00. Перевищення лімітів призводить до застосування аварійних обмежень.

Залишається складною ситуація з електропостачанням у прифронтових регіонах на сході та півдні через значні пошкодження електромереж під час бойових дій. Крім цього, вночі росіяни обстріляли один з об’єктів генерації на півдні країни.

Наразі енергосистема не в змозі покрити споживання у повному обсязі через пошкодження та окупацію ворогом низки електростанцій, які виробляють електроенергію, серед яких і найпотужніша Запорізька АЕС.

«Укренерго», виробники електроенергії та оператори систем розподілу постійно працюють над відновленням пошкоджених об’єктів, уражених ракетними та безпілотними атаками ворога.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Укренерго, дефіцит, електроенергія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Мені складно уявити «деокупацію» у головах людей, – журналістка з Донеччини, яка тепер живе у Луцьку
Журналіст відкрив спортзал у селищі за 6 кілометрів від Росії, аби врятувати газету від закриття
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині чоловік зберігав вдома боєприпаси
Сьогодні, 13:30
П'яний волинянин викрав авто і скоїв ДТП: деталі
Сьогодні, 13:15
Наразі енергосистема не в змозі покрити споживання у повному обсязі, – Укренерго
Сьогодні, 13:00
Двоє волинян викрали скутер та авто. ФОТО
Сьогодні, 12:45
Видала собі премію: директорку комунального підприємства на Волині покарали за корупцію
Сьогодні, 12:35
Схожі новини
В «Укренерго» розповіли про ситуацію після атаки РФ 29 грудня В «Укренерго» розповіли про ситуацію після атаки РФ 29 грудня
30 грудень, 2022, 11:59
В енергосистемі досі фіксують значний дефіцит, – Укренерго В енергосистемі досі фіксують значний дефіцит, – Укренерго
22 грудень, 2022, 12:43
В «Укренерго» попередили про значний дефіцит електрики в понеділок В «Укренерго» попередили про значний дефіцит електрики в понеділок
19 грудень, 2022, 08:15
Дефіцит в енергосистемі залишатиметься протягом зими, – Укренерго Дефіцит в енергосистемі залишатиметься протягом зими, – Укренерго
09 грудень, 2022, 16:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку стартує 5-денний курс з тактичної медицини
Сьогодні, 14:15
 0
Звільнена з полону волинська прикордонниця разом з новою чотирилапою помічницею – уже на службі
Сьогодні, 14:00
 0
Лучани попрощалися із загиблим Героєм Сергієм Фокіним. ФОТО
Сьогодні, 13:55
 0
«Я в Луцьк приїхала – в Луцьку і помру». Історія 19-річної акторки з Криму, яка вже 5 років мешкає на Волині
Сьогодні, 13:45
 0
Серед звільнених учора з російського полону – лучанин
Сьогодні, 13:43
 0
Медіа
відео
1/8