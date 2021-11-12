Видала собі премію: директорку комунального підприємства на Волині покарали за корупцію

Видала собі премію: директорку комунального підприємства на Волині покарали за корупцію
Луцький міськрайоний суд за принципової позиції прокурора Луцької окружної прокуратури притягнув до відповідальності за адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, директорку комунального підприємства.

Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

Посадовиця, всупереч вимогам ч. 1 ст. 28 Закону України «Про запобігання корупції», приймала рішення в умовах реального конфлікту інтересів і при цьому не повідомила про наявний конфлікт інтересів Луцьку міську раду чи Національне агентство з питань запобігання корупції.

Видаючи та підписуючи накази про видачу премії працівникам підприємства, директорка видала премію також собі.

Суд визнав її винуватою у порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (адміністративні правопорушення, передбачені ч. ч. 1,2 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та призначив покарання у виді штрафу в розмірі 3400 гривень.

Штраф уже сплачений.

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Теги: Волинь, штраф, суд, комунальне підприємство
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