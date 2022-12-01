Лучани попрощалися із загиблим Героєм Сергієм Фокіним. ФОТО

Сергія Фокіна.



Про це повідомляє Луцькрада.



Лучанин Сергій Фокін (25.02.1989 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації 20 червня 2022 року до складу військової частини на посаду оператора відділення безпілотних авіаційних комплексів взводу безпілотних авіаційних комплексів роти вогневої підтримки військової частини.







До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом із духовенством, родинами, бойовими побратимами, небайдужими громадянами долучилися Луцький міський голова Ігор Поліщук, заступник голови Волинської обласної ради Григорій Пустовіт.



Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Жителі нашої громади провели в останню дорогу ще одного полеглого на війні захисника України. У Свято-Троїцькому кафедральному соборі відспівали військовослужбовцяПро це повідомляє Луцькрада.Лучанин Сергій Фокін (25.02.1989 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації 20 червня 2022 року до складу військової частини на посаду оператора відділення безпілотних авіаційних комплексів взводу безпілотних авіаційних комплексів роти вогневої підтримки військової частини. Загинув 2 січня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Бахмут Донецької області.До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом із духовенством, родинами, бойовими побратимами, небайдужими громадянами долучилися Луцький міський головазаступник голови Волинської обласної ради

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