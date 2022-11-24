У Луцьку стартує 5-денний курс з тактичної медицини
Сьогодні, 14:15
Сьогодні, 9 січня, о 18 год. у Луцьку стартує 5-денний курс з тактичної медицини за стандартами TCCC.
Про це повідомили у навчально-тренувальному центрі «Тернове поле».
Розширений курс з тактичної медицини за стандартами TCCC покликаний навчити учасників програми надавати першу домедичну допомогу, щоб врятувати власне життя або тих, хто поруч, при пораненні, на полі бою або в іншій критичній ситуації до прибуття медиків.
Заняття включатимуть теоретичну та практичну частини і будуть проводитись у різних умовах: в тому числі напівпольових – у підвалі, та польових – в окопах та бліндажі під час вибухів та обстрілів.
Тих, хто хоче дізнатися деталі програми чи записатися на курс, просять телефонувати 050-907-13-84.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у навчально-тренувальному центрі «Тернове поле».
Розширений курс з тактичної медицини за стандартами TCCC покликаний навчити учасників програми надавати першу домедичну допомогу, щоб врятувати власне життя або тих, хто поруч, при пораненні, на полі бою або в іншій критичній ситуації до прибуття медиків.
Заняття включатимуть теоретичну та практичну частини і будуть проводитись у різних умовах: в тому числі напівпольових – у підвалі, та польових – в окопах та бліндажі під час вибухів та обстрілів.
Тих, хто хоче дізнатися деталі програми чи записатися на курс, просять телефонувати 050-907-13-84.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку стартує 5-денний курс з тактичної медицини
Сьогодні, 14:15
Звільнена з полону волинська прикордонниця разом з новою чотирилапою помічницею – уже на службі
Сьогодні, 14:00
Лучани попрощалися із загиблим Героєм Сергієм Фокіним. ФОТО
Сьогодні, 13:55
«Я в Луцьк приїхала – в Луцьку і помру». Історія 19-річної акторки з Криму, яка вже 5 років мешкає на Волині
Сьогодні, 13:45
Серед звільнених учора з російського полону – лучанин
Сьогодні, 13:43
Медіа