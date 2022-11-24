У Луцьку стартує 5-денний курс з тактичної медицини

У Луцьку стартує 5-денний курс з тактичної медицини
Сьогодні, 9 січня, о 18 год. у Луцьку стартує 5-денний курс з тактичної медицини за стандартами TCCC.

Про це повідомили у навчально-тренувальному центрі «Тернове поле».

Розширений курс з тактичної медицини за стандартами TCCC покликаний навчити учасників програми надавати першу домедичну допомогу, щоб врятувати власне життя або тих, хто поруч, при пораненні, на полі бою або в іншій критичній ситуації до прибуття медиків.

Заняття включатимуть теоретичну та практичну частини і будуть проводитись у різних умовах: в тому числі напівпольових – у підвалі, та польових – в окопах та бліндажі під час вибухів та обстрілів.

Тих, хто хоче дізнатися деталі програми чи записатися на курс, просять телефонувати 050-907-13-84.

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Теги: тактична медицина, Луцьк, навчання
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