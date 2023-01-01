Сьогодні на Волинь прибуває Гуманітарна місія «НА ЩИТІ»

Сьогодні на Волинь прибуває Гуманітарна місія «НА ЩИТІ»
Сьогодні, 9 січня, Волинь знову зустрічає Гуманітарну місію «НА ЩИТІ», яка доставляє на Батьківщину тіла загиблих Героїв.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила волонтерка Еля Коротинська.

Орієнтовний час прибуття - 16:40.

"Зустрічаємо екіпаж при в'їзді до Луцька у селі Піддубці на АЗС «King Oil» о 16:20. Супроводжуємо через все місто по маршруту: Рівненська-Волі-Набережна-Ковельська до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вулиці Стефаника", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про дату час та місце поховання кожного Героя – буде повідомлено окремо.

Прохання до водіїв: коли ви помітили попереду авто поліції з увімкненими проблисковими маячками та колону автомобілів, які під прапорами супроводжують місію «НА ЩИТІ» - пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, аби пропустити жалобний кортеж.

Прохання до пішоходів: не перебігати дорогу перед колоною.

Просимо гідно зустріти полеглих Героїв і віддати останню шану загиблим: зняти головний убір, покласти праву руку на серце, або опуститись на одне коліно.


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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь, НА ЩИТІ
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