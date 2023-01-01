СБУ арештувала майно екс-міністра освіти Табачника на понад 2 мільйони доларів

Януковича на понад 2 млн доларів.



За матеріалами слідчих Дмитра Табачника, який підозрюється у державній зраді.



Загальна сума арештованих активів становить більше ніж 2 млн доларів. Це насамперед нерухомість, земельні ділянки та гроші в іноземній валюті.



Для того, щоб «приховати» свої статки від можливої конфіскації на користь держави, фігурант заздалегідь «переписав» їх на своїх родичів.



Втім, СБУ викрила цю «схему» і отримала дозвіл суду на арешт активів ексрегіонала.



Серед них:



▪️ ½ квартири в історичній частині Києва площею 126 кв. м;



▪️ житловий будинок площею понад 600 кв. м;



▪️ 5 земельних ділянок в елітному котеджному містечку поблизу столиці загальною площею майже 1 га;



▪️ банківський рахунок на 147 тис. дол.



Нагадаємо, що у листопаді минулого року за матеріалами СБУ Табачнику було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).



За даними слідства, він брав активну участь в організації псевдореферендумів у захоплених районах Херсонської та Запорізької областей.



Для цього особисто



Наразі зрадник переховується від правосуддя у тимчасово окупованому Криму.



Співробітники Служби безпеки проводять комплексні заходи щодо притягнення зловмисника до відповідальності за злочини проти України.



Розслідування проводили співробітники СБУ Вінницької області за процесуального керівництва обласної прокуратури.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! СБУ арештувала майно колишнього міністра освіти часівна понад 2 млн доларів.За матеріалами слідчих Служби безпеки накладено арешт на майно колишнього міністра освіти та науки, який підозрюється у державній зраді.Загальна сума арештованих активів становить більше ніж 2 млн доларів. Це насамперед нерухомість, земельні ділянки та гроші в іноземній валюті.Для того, щоб «приховати» свої статки від можливої конфіскації на користь держави, фігурант заздалегідь «переписав» їх на своїх родичів.Втім, СБУ викрила цю «схему» і отримала дозвіл суду на арешт активів ексрегіонала.Серед них:▪️ ½ квартири в історичній частині Києва площею 126 кв. м;▪️ житловий будинок площею понад 600 кв. м;▪️ 5 земельних ділянок в елітному котеджному містечку поблизу столиці загальною площею майже 1 га;▪️ банківський рахунок на 147 тис. дол.Нагадаємо, що у листопаді минулого року за матеріалами СБУ Табачнику було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).За даними слідства, він брав активну участь в організації псевдореферендумів у захоплених районах Херсонської та Запорізької областей.Для цього особисто консультував місцевих гауляйтерів і готував проєкт доповідної записки на заступника голови уряду РФ щодо забезпечення озброєної охорони «виборчих дільниць» Наразі зрадник переховується від правосуддя у тимчасово окупованому Криму.Співробітники Служби безпеки проводять комплексні заходи щодо притягнення зловмисника до відповідальності за злочини проти України.Розслідування проводили співробітники СБУ Вінницької області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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