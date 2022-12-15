Синоптики розповіли, коли в Україні потеплішає





Про це розказав синоптик Ігор Кібальчич, передає



За його словами, в Україні очікуються температурні контрасти. Зокрема, морозна та суха погода буде у північних та східних областях. В інших регіонах вплив холодного антициклону ослабне, з'явиться більше хмарності, подекуди пройдуть невеликі опади, а також посилиться вітер.



"У другій половині тижня відбудеться відчутне потепління, яке торкнеться також і північно-східних регіонів", - прогнозує синоптик.



Про те, що наприкінці тижня очікується потепління, Наталка Діденко.



"З Маланки-Василя, 13-14 січня, почнеться потепління", - уточнила вона.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Найближчого тижня в Україні очікується поступове підвищення температури та періодичні опади.Про це розказав синоптикпередає "Метеопрог". За його словами, в Україні очікуються температурні контрасти. Зокрема, морозна та суха погода буде у північних та східних областях. В інших регіонах вплив холодного антициклону ослабне, з'явиться більше хмарності, подекуди пройдуть невеликі опади, а також посилиться вітер."У другій половині тижня відбудеться відчутне потепління, яке торкнеться також і північно-східних регіонів", - прогнозує синоптик.Про те, що наприкінці тижня очікується потепління, каже й синоптик"З Маланки-Василя, 13-14 січня, почнеться потепління", - уточнила вона.

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