Синоптики розповіли, коли в Україні потеплішає
Сьогодні, 11:45
Найближчого тижня в Україні очікується поступове підвищення температури та періодичні опади.
Про це розказав синоптик Ігор Кібальчич, передає "Метеопрог".
За його словами, в Україні очікуються температурні контрасти. Зокрема, морозна та суха погода буде у північних та східних областях. В інших регіонах вплив холодного антициклону ослабне, з'явиться більше хмарності, подекуди пройдуть невеликі опади, а також посилиться вітер.
"У другій половині тижня відбудеться відчутне потепління, яке торкнеться також і північно-східних регіонів", - прогнозує синоптик.
Про те, що наприкінці тижня очікується потепління, каже й синоптик Наталка Діденко.
"З Маланки-Василя, 13-14 січня, почнеться потепління", - уточнила вона.
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Про це розказав синоптик Ігор Кібальчич, передає "Метеопрог".
За його словами, в Україні очікуються температурні контрасти. Зокрема, морозна та суха погода буде у північних та східних областях. В інших регіонах вплив холодного антициклону ослабне, з'явиться більше хмарності, подекуди пройдуть невеликі опади, а також посилиться вітер.
"У другій половині тижня відбудеться відчутне потепління, яке торкнеться також і північно-східних регіонів", - прогнозує синоптик.
Про те, що наприкінці тижня очікується потепління, каже й синоптик Наталка Діденко.
"З Маланки-Василя, 13-14 січня, почнеться потепління", - уточнила вона.
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