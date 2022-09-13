У волинських синоптиків – новий керівник

Ярослав Клямар.



Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Ярослав Григорович понад 12 років очолював метеостанцію «Любешів».



Відповідно до наказу ДСНС України, у січні призначений начальником Волинського обласного центру з гідрометеорології.



Головний рятувальник області генерал-майор служби цивільного захисту Володимир Грушовінчук побажав своєму колезі успіхів на відповідальній посаді, розвитку важливої для суспільства служби, точних прогнозів для запобігання надзвичайним ситуаціям.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Начальник ГУ ДСНС області представив колективу Волинського обласного центру з гідрометеорології нового начальника: ним ставПро це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Ярослав Григорович понад 12 років очолював метеостанцію «Любешів».Відповідно до наказу ДСНС України, у січні призначений начальником Волинського обласного центру з гідрометеорології.Головний рятувальник області генерал-майор служби цивільного захиступобажав своєму колезі успіхів на відповідальній посаді, розвитку важливої для суспільства служби, точних прогнозів для запобігання надзвичайним ситуаціям.

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