У волинських синоптиків – новий керівник
Сьогодні, 11:08
Начальник ГУ ДСНС області представив колективу Волинського обласного центру з гідрометеорології нового начальника: ним став Ярослав Клямар.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Ярослав Григорович понад 12 років очолював метеостанцію «Любешів».
Відповідно до наказу ДСНС України, у січні призначений начальником Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Головний рятувальник області генерал-майор служби цивільного захисту Володимир Грушовінчук побажав своєму колезі успіхів на відповідальній посаді, розвитку важливої для суспільства служби, точних прогнозів для запобігання надзвичайним ситуаціям.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Ярослав Григорович понад 12 років очолював метеостанцію «Любешів».
Відповідно до наказу ДСНС України, у січні призначений начальником Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Головний рятувальник області генерал-майор служби цивільного захисту Володимир Грушовінчук побажав своєму колезі успіхів на відповідальній посаді, розвитку важливої для суспільства служби, точних прогнозів для запобігання надзвичайним ситуаціям.
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