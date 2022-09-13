У волинських синоптиків – новий керівник

У волинських синоптиків – новий керівник
Начальник ГУ ДСНС області представив колективу Волинського обласного центру з гідрометеорології нового начальника: ним став Ярослав Клямар.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Ярослав Григорович понад 12 років очолював метеостанцію «Любешів».

Відповідно до наказу ДСНС України, у січні призначений начальником Волинського обласного центру з гідрометеорології.

Головний рятувальник області генерал-майор служби цивільного захисту Володимир Грушовінчук побажав своєму колезі успіхів на відповідальній посаді, розвитку важливої для суспільства служби, точних прогнозів для запобігання надзвичайним ситуаціям.

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Теги: Волинь, синоптики, керівник
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