Росіяни готують нові ракетні і змішані атаки, – Гуменюк

Росіяни готують нові ракетні і змішані атаки, – Гуменюк
Російська армія готує нові масовані повітряні атаки. Ознакою цього є задіяння окупантами розвідувальних дронів.

Про це повідомила речниця сил оборони Півдня Наталія Гуменюк у ефірі телемарафону, пише LB.ua.

Вона додала, що Росія не відмовиться від масованих атак: і ракетних, і змішаних: "Те, що вони вишукують, куди саме спрямувати свою зброю – це, як правило, тактика поведінки перед тим, як атакувати. Те, що в них зі зброєю вже трошки скрутно, говорить про те, що їм треба аналізувати де, коли і куди вдарити".

Нагадаємо, Генштаб також попереджав, що існує загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури на всій території України.

Попереднього змішаного масованого удару ворог завдав по Україні 31 грудня, а дві наступні ночі атакував безпілотниками.

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Теги: Росія, Україна, війна
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