За 10 місяців кравець із Луцька пошив більше тисячі медичних сумок для бійців

Дмитро Пуха за 10 місяців повномасштабної війни.



Як розповів



"Ми дзвонимо на склади 26 лютого, а все зачинено, ніхто не працював, могли опиратися лише на те, що в нас було. Ми використовували тканину якихось захисних кольорів, яка була, – коричнева, сіра", – говорить лучанин.



Дмитро Пуха каже: зараз логістика налаштована, а медсумки з лютого минулого року вдосконалили – поради з модернізації давали військові медики.



"Вже переросли аптечки в натівські стандарти: кріпиться по системі Моллі до розвантаження чи броника і для швидкого знімання є липучка. Обшивали краще, додаткові резинки ставили", – розповів кравець.



Один із модернізованих видів амуніції – тактичний підсумок для ручної гранати.



"Прийшов військовий поділився своїм болем. Хлопці дороблювали на фронті, вирізали невеликий отвір, щоб запал там входив і попросили, щоб враховував цей аспект при пошитті", – зазначив Дмитро Пуха.



Із початком великої війни кравці почали ділитися макетами, розмірами своїх виробів, щоб інші швейні підприємства допомагали війську, – сказав лучанин. Також, з його слів, вдалося вдосконалити розвантажувальний жилет, додавши ремінно-поясну систему.



"Якщо навішати усе на бронік, пояс – велике навантаження на хребет, а тут перенесення ваги іде на поясну систему", – зазначив чоловік.



З перших днів повномасштабної війни з Дмитром Пухом працює кравчиня Ольга Кобзаренко.



"Коли ти робиш щось, не тільки аптечки, то робиш його від початку до кінця якісно, ти ж не можеш робити так, щоб віддати аби-що, бо знаєш, що це твоя робота і хочеться, щоб людям сподобалося", – каже кравчиня.



Після перемоги лучанин Дмитро Пуха планує шити сувенірну продукцію для іноземців.



"З України з любов'ю на закордон, навіть цивільні сумки, але з військовими елементами. Вони будуть це купувати, а ми тут платити податки і відбудовувати Україну", – додав кравець.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Понад тисячу медичних сумок для військових, а також сотні підсумок, систем розвантаження та іншої амуніції виготовив луцький кравецьза 10 місяців повномасштабної війни.Як розповів Суспільному чоловік, торік наприкінці лютого кравцям було складно знайти тканину та фурнітуру. Тоді для пошиття використовували тканину захисних кольорів, які були в наявності."Ми дзвонимо на склади 26 лютого, а все зачинено, ніхто не працював, могли опиратися лише на те, що в нас було. Ми використовували тканину якихось захисних кольорів, яка була, – коричнева, сіра", – говорить лучанин.Дмитро Пуха каже: зараз логістика налаштована, а медсумки з лютого минулого року вдосконалили – поради з модернізації давали військові медики."Вже переросли аптечки в натівські стандарти: кріпиться по системі Моллі до розвантаження чи броника і для швидкого знімання є липучка. Обшивали краще, додаткові резинки ставили", – розповів кравець.Один із модернізованих видів амуніції – тактичний підсумок для ручної гранати."Прийшов військовий поділився своїм болем. Хлопці дороблювали на фронті, вирізали невеликий отвір, щоб запал там входив і попросили, щоб враховував цей аспект при пошитті", – зазначив Дмитро Пуха.Із початком великої війни кравці почали ділитися макетами, розмірами своїх виробів, щоб інші швейні підприємства допомагали війську, – сказав лучанин. Також, з його слів, вдалося вдосконалити розвантажувальний жилет, додавши ремінно-поясну систему."Якщо навішати усе на бронік, пояс – велике навантаження на хребет, а тут перенесення ваги іде на поясну систему", – зазначив чоловік.З перших днів повномасштабної війни з Дмитром Пухом працює кравчиня"Коли ти робиш щось, не тільки аптечки, то робиш його від початку до кінця якісно, ти ж не можеш робити так, щоб віддати аби-що, бо знаєш, що це твоя робота і хочеться, щоб людям сподобалося", – каже кравчиня.Після перемоги лучанин Дмитро Пуха планує шити сувенірну продукцію для іноземців."З України з любов'ю на закордон, навіть цивільні сумки, але з військовими елементами. Вони будуть це купувати, а ми тут платити податки і відбудовувати Україну", – додав кравець.

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