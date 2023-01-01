Росія за добу втратила ще понад пів тисячі вояк, 3 гелікоптери та 11 танків

Росія за добу втратила ще понад пів тисячі вояк, 3 гелікоптери та 11 танків
Росія втратила у війні з Україною 111 760 військових.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 9 січня 2023:

▪️ 111760 (+590) осіб ліквідовано,

▪️ танків ‒ 3080 (+11) од,

▪️ бойових броньованих машин ‒ 6147 (+17) од,

▪️ артилерійських систем – 2069 (+4) од,

▪️ РСЗВ – 434 (+3) од,

▪️ засоби ППО ‒ 217 (+0) од,

▪️ літаків – 285 (+0) од,

▪️ гелікоптерів – 275 (+3) од,

▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1856 (+7),

▪️ крилаті ракети ‒ 723 (+0),

▪️ кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 4809 (+8) од,

▪️ спеціальна техніка ‒ 183 (+0).


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Теги: Росія, Україна, війна
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