Росія за добу втратила ще понад пів тисячі вояк, 3 гелікоптери та 11 танків
Сьогодні, 09:28
Росія втратила у війні з Україною 111 760 військових.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 9 січня 2023:
▪️ 111760 (+590) осіб ліквідовано,
▪️ танків ‒ 3080 (+11) од,
▪️ бойових броньованих машин ‒ 6147 (+17) од,
▪️ артилерійських систем – 2069 (+4) од,
▪️ РСЗВ – 434 (+3) од,
▪️ засоби ППО ‒ 217 (+0) од,
▪️ літаків – 285 (+0) од,
▪️ гелікоптерів – 275 (+3) од,
▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1856 (+7),
▪️ крилаті ракети ‒ 723 (+0),
▪️ кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 4809 (+8) од,
▪️ спеціальна техніка ‒ 183 (+0).
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Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 9 січня 2023:
▪️ 111760 (+590) осіб ліквідовано,
▪️ танків ‒ 3080 (+11) од,
▪️ бойових броньованих машин ‒ 6147 (+17) од,
▪️ артилерійських систем – 2069 (+4) од,
▪️ РСЗВ – 434 (+3) од,
▪️ засоби ППО ‒ 217 (+0) од,
▪️ літаків – 285 (+0) од,
▪️ гелікоптерів – 275 (+3) од,
▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1856 (+7),
▪️ крилаті ракети ‒ 723 (+0),
▪️ кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 4809 (+8) од,
▪️ спеціальна техніка ‒ 183 (+0).
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