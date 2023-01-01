Росія за добу втратила ще понад пів тисячі вояк, 3 гелікоптери та 11 танків





Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 9 січня 2023:



▪️ 111760 (+590) осіб ліквідовано,



▪️ танків ‒ 3080 (+11) од,



▪️ бойових броньованих машин ‒ 6147 (+17) од,



▪️ артилерійських систем – 2069 (+4) од,



▪️ РСЗВ – 434 (+3) од,



▪️ засоби ППО ‒ 217 (+0) од,



▪️ літаків – 285 (+0) од,



▪️ гелікоптерів – 275 (+3) од,



▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1856 (+7),



▪️ крилаті ракети ‒ 723 (+0),



▪️ кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,



▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 4809 (+8) од,



▪️ спеціальна техніка ‒ 183 (+0).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія втратила у війні з Україною 111 760 військових.Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 9 січня 2023:▪️ 111760 (+590) осіб ліквідовано,▪️ танків ‒ 3080 (+11) од,▪️ бойових броньованих машин ‒ 6147 (+17) од,▪️ артилерійських систем – 2069 (+4) од,▪️ РСЗВ – 434 (+3) од,▪️ засоби ППО ‒ 217 (+0) од,▪️ літаків – 285 (+0) од,▪️ гелікоптерів – 275 (+3) од,▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1856 (+7),▪️ крилаті ракети ‒ 723 (+0),▪️ кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 4809 (+8) од,▪️ спеціальна техніка ‒ 183 (+0).

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