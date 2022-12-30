На Волині мати-героїня відсвяткувала 90-річчя. ФОТО

На Волині мати-героїня відсвяткувала 90-річчя. ФОТО
У Вічинях Луцького району у рідній батьківській оселі зібралася чимала родина Михалюків, щоб привітати з ювілеєм берегиню роду. У перший день Різдва Христового Галина Миколаївна Михалюк зустріла славне 90-річчя.

Про це пише газета «Наш край».

За плечима - роки нелегкої праці в місцевому колгоспі, виховання шести дітей. Мати-героїня гордиться, що росте та шириться її родина, бо ж має десять внуків, 18 правнуків і багато праправнуків.

З 90-річним ювілеєм Галину Миколаївну привітав і Доросинівський сільський голова Микола Касянчук. А сільська староста Вічинь та Береська Оксана Штиюк - це внучка Галини Миколаївни.

Ювілярці засвідчили свою повагу та зичили многая літ при доброму здоров'ї.
На Волині мати-героїня відсвяткувала 90-річчя. ФОТО
На Волині мати-героїня відсвяткувала 90-річчя. ФОТО
На Волині мати-героїня відсвяткувала 90-річчя. ФОТО

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Теги: мати-героїня, Луцький район, 90 років, ювілей
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