На Волині мати-героїня відсвяткувала 90-річчя. ФОТО
Сьогодні, 22:58
У Вічинях Луцького району у рідній батьківській оселі зібралася чимала родина Михалюків, щоб привітати з ювілеєм берегиню роду. У перший день Різдва Христового Галина Миколаївна Михалюк зустріла славне 90-річчя.
Про це пише газета «Наш край».
За плечима - роки нелегкої праці в місцевому колгоспі, виховання шести дітей. Мати-героїня гордиться, що росте та шириться її родина, бо ж має десять внуків, 18 правнуків і багато праправнуків.
З 90-річним ювілеєм Галину Миколаївну привітав і Доросинівський сільський голова Микола Касянчук. А сільська староста Вічинь та Береська Оксана Штиюк - це внучка Галини Миколаївни.
Ювілярці засвідчили свою повагу та зичили многая літ при доброму здоров'ї.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише газета «Наш край».
За плечима - роки нелегкої праці в місцевому колгоспі, виховання шести дітей. Мати-героїня гордиться, що росте та шириться її родина, бо ж має десять внуків, 18 правнуків і багато праправнуків.
З 90-річним ювілеєм Галину Миколаївну привітав і Доросинівський сільський голова Микола Касянчук. А сільська староста Вічинь та Береська Оксана Штиюк - це внучка Галини Миколаївни.
Ювілярці засвідчили свою повагу та зичили многая літ при доброму здоров'ї.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Добрі новини від ВолиньPost за 9 січня
Сьогодні, 23:34
На Волині мати-героїня відсвяткувала 90-річчя. ФОТО
Сьогодні, 22:58
Де і коли на Волині вимикатимуть світло 10 січня. ГРАФІК
Сьогодні, 22:28
На Волинь прибуде Гуманітарна місія «НА ЩИТІ»
Сьогодні, 22:13
НКРЕП позапланово перевірить «Волиньобленерго» через скарги
Сьогодні, 21:34
Медіа