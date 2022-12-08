На Волинь прибуде Гуманітарна місія «НА ЩИТІ»

На Волинь прибуде Гуманітарна місія «НА ЩИТІ»
У вівторок, 10 січня до Луцька прибуває Гуманітарна місія «На щиті», яка повертає загиблих Героїв.

Про це повідомила волонтерка Еля Коротинська.

"Зустрічаємо 10.01.2023. Орієнтовний час прибуття 09:00", - йдеться у дописі.

Як повідомляє Автомайдан України, Луцьк колона формується при в'їзді до Луцька у селі Піддубці на АЗС «King Oil». Збір о 08:40.

"Супроводжуємо через все місто по маршруту: Рівненська-Волі-Набережна-Ковельська до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вул.Стефаника",- йдеться у дописі на сторінці.

Про дату час та місце поховання кожного Героя – буде повідомлено окремо.

Прохання до водіїв: коли ви помітили попереду авто поліції з увімкненими проблисковими маячками та колону автомобілів, які під прапорами супроводжують місію «НА ЩИТІ» - пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, аби пропустити жалобний кортеж.

Прохання до пішоходів: не перебігати дорогу перед колоною.

Волинян просять гідно зустріти полеглих Героїв і віддати останню шану загиблим: зняти головний убір, покласти праву руку на серце, або опуститись на одне коліно.

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Теги: НА ЩИТІ, Волинь, війна, Луцьк
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