На Волинь прибуде Гуманітарна місія «НА ЩИТІ»
Сьогодні, 22:13
У вівторок, 10 січня до Луцька прибуває Гуманітарна місія «На щиті», яка повертає загиблих Героїв.
Про це повідомила волонтерка Еля Коротинська.
"Зустрічаємо 10.01.2023. Орієнтовний час прибуття 09:00", - йдеться у дописі.
Як повідомляє Автомайдан України, Луцьк колона формується при в'їзді до Луцька у селі Піддубці на АЗС «King Oil». Збір о 08:40.
"Супроводжуємо через все місто по маршруту: Рівненська-Волі-Набережна-Ковельська до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вул.Стефаника",- йдеться у дописі на сторінці.
Про дату час та місце поховання кожного Героя – буде повідомлено окремо.
Прохання до водіїв: коли ви помітили попереду авто поліції з увімкненими проблисковими маячками та колону автомобілів, які під прапорами супроводжують місію «НА ЩИТІ» - пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, аби пропустити жалобний кортеж.
Прохання до пішоходів: не перебігати дорогу перед колоною.
Волинян просять гідно зустріти полеглих Героїв і віддати останню шану загиблим: зняти головний убір, покласти праву руку на серце, або опуститись на одне коліно.
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Про це повідомила волонтерка Еля Коротинська.
"Зустрічаємо 10.01.2023. Орієнтовний час прибуття 09:00", - йдеться у дописі.
Як повідомляє Автомайдан України, Луцьк колона формується при в'їзді до Луцька у селі Піддубці на АЗС «King Oil». Збір о 08:40.
"Супроводжуємо через все місто по маршруту: Рівненська-Волі-Набережна-Ковельська до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вул.Стефаника",- йдеться у дописі на сторінці.
Про дату час та місце поховання кожного Героя – буде повідомлено окремо.
Прохання до водіїв: коли ви помітили попереду авто поліції з увімкненими проблисковими маячками та колону автомобілів, які під прапорами супроводжують місію «НА ЩИТІ» - пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, аби пропустити жалобний кортеж.
Прохання до пішоходів: не перебігати дорогу перед колоною.
Волинян просять гідно зустріти полеглих Героїв і віддати останню шану загиблим: зняти головний убір, покласти праву руку на серце, або опуститись на одне коліно.
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