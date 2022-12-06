На Волині триває набір на військову службу у новостворений прикордонний підрозділ

Волинський прикордонний загін запрошує громадян на військову службу за контрактом та по мобілізації.Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.Для укомплектування посад новоствореного прикордонного підрозділу, з місцем дислокації на Турійщині Ковельського району, потрібні фахівці різних категорій.На службу можуть взяти громадян віком від 18 до 60 років.З питань прийому, а також для з’ясування додаткової інформації по проходженню військової служби просимо звертатися до відділу комплектування прикордонного загону телефоном: +380 96 905 1301 (у робочі дні з 08.00 до 17.00) або за адресою: м. Луцьк, вул. Стрілецька, 6.