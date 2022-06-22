Мережі АЗС України знизили ціни на автогаз

Мережі АЗС України знизили ціни на автогаз
В Україні середня ціна на скраплений газ за вихідні з 6 по 9 січня в мережах АЗС зменшилася на 18 копійок, до 29,16 грн/л.

Про це пише УНІАН з посиланням на Enkorr.ua.

Як свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", на станціях ОККО і WOG автогаз подешевшав на 33 копійки, до 29,66 грн/л.

Мережі "Авіас", AMIC і "БРСМ-Нафта" знизили ціни на 20 копійок. Крім того на 40-88 копійок подешевшав автогаз і в мережах KLO, UPG, "Рур груп", "Авантаж 7" та "Овіс".
Мережі АЗС України знизили ціни на автогаз

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: автогаз, ціни
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Мені складно уявити «деокупацію» у головах людей, – журналістка з Донеччини, яка тепер живе у Луцьку
Журналіст відкрив спортзал у селищі за 6 кілометрів від Росії, аби врятувати газету від закриття
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Мережі АЗС України знизили ціни на автогаз
Сьогодні, 17:27
Героїчна операція: з тіла військовослужбовця дістали гранату, яка не розірвалася
Сьогодні, 17:04
На Маневиччині проведуть навчальні стрільби
Сьогодні, 16:45
Волинянин поїхав у Польщу і зник. ФОТО
Сьогодні, 16:30
На Волині – ускладнення погодних умов
Сьогодні, 16:20
Схожі новини
В Україні здешевшав автогаз В Україні здешевшав автогаз
22 червень, 2022, 13:39
Різдвяний стіл: як змінилися ціни на продукти на Волині. ВІДЕО Різдвяний стіл: як змінилися ціни на продукти на Волині. ВІДЕО
25 грудень, 2022, 02:00
Чи зміняться тарифи на тепло та гарячу воду для населення Чи зміняться тарифи на тепло та гарячу воду для населення
21 грудень, 2022, 07:33
У скільки обійдеться використання генератора для помешкання за добу У скільки обійдеться використання генератора для помешкання за добу
20 грудень, 2022, 13:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Мережі АЗС України знизили ціни на автогаз
Сьогодні, 17:27
 0
Героїчна операція: з тіла військовослужбовця дістали гранату, яка не розірвалася
Сьогодні, 17:04
 0
На Маневиччині проведуть навчальні стрільби
Сьогодні, 16:45
 0
Волинянин поїхав у Польщу і зник. ФОТО
Сьогодні, 16:30
 0
На Волині – ускладнення погодних умов
Сьогодні, 16:20
 0
Медіа
відео
1/8