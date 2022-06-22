Мережі АЗС України знизили ціни на автогаз
Сьогодні, 17:27
В Україні середня ціна на скраплений газ за вихідні з 6 по 9 січня в мережах АЗС зменшилася на 18 копійок, до 29,16 грн/л.
Про це пише УНІАН з посиланням на Enkorr.ua.
Як свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", на станціях ОККО і WOG автогаз подешевшав на 33 копійки, до 29,66 грн/л.
Мережі "Авіас", AMIC і "БРСМ-Нафта" знизили ціни на 20 копійок. Крім того на 40-88 копійок подешевшав автогаз і в мережах KLO, UPG, "Рур груп", "Авантаж 7" та "Овіс".
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Про це пише УНІАН з посиланням на Enkorr.ua.
Як свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", на станціях ОККО і WOG автогаз подешевшав на 33 копійки, до 29,66 грн/л.
Мережі "Авіас", AMIC і "БРСМ-Нафта" знизили ціни на 20 копійок. Крім того на 40-88 копійок подешевшав автогаз і в мережах KLO, UPG, "Рур груп", "Авантаж 7" та "Овіс".
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