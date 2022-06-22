Мережі АЗС України знизили ціни на автогаз





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Як свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", на станціях ОККО і WOG автогаз подешевшав на 33 копійки, до 29,66 грн/л.



Мережі "Авіас", AMIC і "БРСМ-Нафта" знизили ціни на 20 копійок. Крім того на 40-88 копійок подешевшав автогаз і в мережах KLO, UPG, "Рур груп", "Авантаж 7" та "Овіс".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні середня ціна на скраплений газ за вихідні з 6 по 9 січня в мережах АЗС зменшилася на 18 копійок, до 29,16 грн/л.Про це пише УНІАН з посиланням на Enkorr.ua.Як свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", на станціях ОККО і WOG автогаз подешевшав на 33 копійки, до 29,66 грн/л.Мережі "Авіас", AMIC і "БРСМ-Нафта" знизили ціни на 20 копійок. Крім того на 40-88 копійок подешевшав автогаз і в мережах KLO, UPG, "Рур груп", "Авантаж 7" та "Овіс".

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