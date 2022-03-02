На Маневиччині проведуть навчальні стрільби





Про це повідомили у Маневицькій селищній раді.



Громадян попереджають про те, що в цей час вони чутимуть гучні звуки.



«Закликаємо жителів громади бути обережними та зберігати спокій», – йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 9 до 15 січня 2023 року на території Маневицької громади будуть відбуватися навчальні стрільби з використанням різних видів зброї.Про це повідомили у Маневицькій селищній раді.Громадян попереджають про те, що в цей час вони чутимуть гучні звуки.«Закликаємо жителів громади бути обережними та зберігати спокій», – йдеться в повідомленні.

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