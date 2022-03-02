На Маневиччині проведуть навчальні стрільби

На Маневиччині проведуть навчальні стрільби
З 9 до 15 січня 2023 року на території Маневицької громади будуть відбуватися навчальні стрільби з використанням різних видів зброї.

Про це повідомили у Маневицькій селищній раді.

Громадян попереджають про те, що в цей час вони чутимуть гучні звуки.

«Закликаємо жителів громади бути обережними та зберігати спокій», – йдеться в повідомленні.

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Теги: Маневиччина, стрільба, навчання
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