На Маневиччині проведуть навчальні стрільби
Сьогодні, 16:45
З 9 до 15 січня 2023 року на території Маневицької громади будуть відбуватися навчальні стрільби з використанням різних видів зброї.
Про це повідомили у Маневицькій селищній раді.
Громадян попереджають про те, що в цей час вони чутимуть гучні звуки.
«Закликаємо жителів громади бути обережними та зберігати спокій», – йдеться в повідомленні.
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Про це повідомили у Маневицькій селищній раді.
Громадян попереджають про те, що в цей час вони чутимуть гучні звуки.
«Закликаємо жителів громади бути обережними та зберігати спокій», – йдеться в повідомленні.
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