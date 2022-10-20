На Волині – ускладнення погодних умов
Сьогодні, 16:20
Волинська патрульна поліція закликає громадян бути уважними на дорозі в час негоди.
За прогнозами Українського гідрометцентру найближчими днями йтиме мокрий сніг з дощем, очікується ожеледиця та налипання мокрого снігу.
У цей період будьте особливо обачними під час руху та враховуйте дорожню обстановку.
- слідкуйте за технічним станом авто;
- дотримуйтесь безпечної швидкості руху та дистанції;
- користуйтеся пасками безпеки;
- рухайтеся з увімкненим ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями;
- завчасно гальмуйте, у тому числі перед пішохідними переходами;
- уникайте різких маневрів;
пішоходи будьте уважними на проїжджій частині та переходьте дорогу лише у визначених місцях і на дозволений сигнал світлофора. Одягайте світловідбивальні елементи, аби бути помітним для водіїв у темний час доби;
- у разі незначної ДТП керманичі можуть оформити європротокол.
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За прогнозами Українського гідрометцентру найближчими днями йтиме мокрий сніг з дощем, очікується ожеледиця та налипання мокрого снігу.
У цей період будьте особливо обачними під час руху та враховуйте дорожню обстановку.
- слідкуйте за технічним станом авто;
- дотримуйтесь безпечної швидкості руху та дистанції;
- користуйтеся пасками безпеки;
- рухайтеся з увімкненим ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями;
- завчасно гальмуйте, у тому числі перед пішохідними переходами;
- уникайте різких маневрів;
пішоходи будьте уважними на проїжджій частині та переходьте дорогу лише у визначених місцях і на дозволений сигнал світлофора. Одягайте світловідбивальні елементи, аби бути помітним для водіїв у темний час доби;
- у разі незначної ДТП керманичі можуть оформити європротокол.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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