На Волині – ускладнення погодних умов

На Волині – ускладнення погодних умов
Волинська патрульна поліція закликає громадян бути уважними на дорозі в час негоди.

За прогнозами Українського гідрометцентру найближчими днями йтиме мокрий сніг з дощем, очікується ожеледиця та налипання мокрого снігу.

У цей період будьте особливо обачними під час руху та враховуйте дорожню обстановку.

- слідкуйте за технічним станом авто;
- дотримуйтесь безпечної швидкості руху та дистанції;
- користуйтеся пасками безпеки;
- рухайтеся з увімкненим ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями;
- завчасно гальмуйте, у тому числі перед пішохідними переходами;
- уникайте різких маневрів;
пішоходи будьте уважними на проїжджій частині та переходьте дорогу лише у визначених місцях і на дозволений сигнал світлофора. Одягайте світловідбивальні елементи, аби бути помітним для водіїв у темний час доби;
- у разі незначної ДТП керманичі можуть оформити європротокол.

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Теги: погодні умови, Волинь, патрульна поліція
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