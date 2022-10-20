На Волині – ускладнення погодних умов

Волинська патрульна поліція закликає громадян бути уважними на дорозі в час негоди.За прогнозами Українського гідрометцентру найближчими днями йтиме мокрий сніг з дощем, очікується ожеледиця та налипання мокрого снігу.У цей період будьте особливо обачними під час руху та враховуйте дорожню обстановку.- слідкуйте за технічним станом авто;- дотримуйтесь безпечної швидкості руху та дистанції;- користуйтеся пасками безпеки;- рухайтеся з увімкненим ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями;- завчасно гальмуйте, у тому числі перед пішохідними переходами;- уникайте різких маневрів;пішоходи будьте уважними на проїжджій частині та переходьте дорогу лише у визначених місцях і на дозволений сигнал світлофора. Одягайте світловідбивальні елементи, аби бути помітним для водіїв у темний час доби;- у разі незначної ДТП керманичі можуть оформити європротокол.