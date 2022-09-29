При відступі з Лиману рашисти вбивали цивільних і ґвалтували жінок
Сьогодні, 18:25
Армія РФ – це воєнні злочинці й маніяки, що насолоджуються знущанням над мирним населенням тимчасово окупованих територій.
Служба безпеки України перехопила одну з телефонних розмов окупантів, яка стане ще одним доказом у Гаазі для тих загарбників, кому таки вдасться вижити на цій війні.
«Мы когда Лиман сдавали, там всех повырезали, хохлов еб*ных… Насиловали, резали их там, расстреливали. В Лимане, в Торском всех просто шли, расстреливали. Всех мужиков, кто помоложе, забирали к себе туда, а баб, вот этих молодых: всех *бли, резали их, расстреливали», – зізнається у воєнних злочинах окупант.
Його слова задокументовані, і слідчі СБУ працюють над тим, аби рашисти отримали максимальне покарання за кожен свій злочин.
Загалом за фактами порушення законів і звичаїв війни з боку армії РФ Служба безпеки відкрила понад 21 тис. кримінальних проваджень.
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Служба безпеки України перехопила одну з телефонних розмов окупантів, яка стане ще одним доказом у Гаазі для тих загарбників, кому таки вдасться вижити на цій війні.
«Мы когда Лиман сдавали, там всех повырезали, хохлов еб*ных… Насиловали, резали их там, расстреливали. В Лимане, в Торском всех просто шли, расстреливали. Всех мужиков, кто помоложе, забирали к себе туда, а баб, вот этих молодых: всех *бли, резали их, расстреливали», – зізнається у воєнних злочинах окупант.
Його слова задокументовані, і слідчі СБУ працюють над тим, аби рашисти отримали максимальне покарання за кожен свій злочин.
Загалом за фактами порушення законів і звичаїв війни з боку армії РФ Служба безпеки відкрила понад 21 тис. кримінальних проваджень.
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