При відступі з Лиману рашисти вбивали цивільних і ґвалтували жінок

При відступі з Лиману рашисти вбивали цивільних і ґвалтували жінок
Армія РФ – це воєнні злочинці й маніяки, що насолоджуються знущанням над мирним населенням тимчасово окупованих територій.

Служба безпеки України перехопила одну з телефонних розмов окупантів, яка стане ще одним доказом у Гаазі для тих загарбників, кому таки вдасться вижити на цій війні.

«Мы когда Лиман сдавали, там всех повырезали, хохлов еб*ных… Насиловали, резали их там, расстреливали. В Лимане, в Торском всех просто шли, расстреливали. Всех мужиков, кто помоложе, забирали к себе туда, а баб, вот этих молодых: всех *бли, резали их, расстреливали», – зізнається у воєнних злочинах окупант.

Його слова задокументовані, і слідчі СБУ працюють над тим, аби рашисти отримали максимальне покарання за кожен свій злочин.

Загалом за фактами порушення законів і звичаїв війни з боку армії РФ Служба безпеки відкрила понад 21 тис. кримінальних проваджень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Лиман, відступ, ґвалтування, окупанти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Мені складно уявити «деокупацію» у головах людей, – журналістка з Донеччини, яка тепер живе у Луцьку
Журналіст відкрив спортзал у селищі за 6 кілометрів від Росії, аби врятувати газету від закриття
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на 9 січня
Сьогодні, 18:50
При відступі з Лиману рашисти вбивали цивільних і ґвалтували жінок
Сьогодні, 18:25
У ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні з Білоруссю
Сьогодні, 17:56
Мережі АЗС України знизили ціни на автогаз
Сьогодні, 17:27
Героїчна операція: з тіла військовослужбовця дістали гранату, яка не розірвалася
Сьогодні, 17:04
Схожі новини
Росіяни можуть зазнати неминучої поразки у районі Лимана – ISW Росіяни можуть зазнати неминучої поразки у районі Лимана – ISW
29 вересень, 2022, 09:13
Окупанти почали скидати осколкові гранати з безпілотників, – Сухопутні війська. ФОТО Окупанти почали скидати осколкові гранати з безпілотників, – Сухопутні війська. ФОТО
06 січень, 16:15
У новорічну ніч в Макіївці знищили 400 окупантів У новорічну ніч в Макіївці знищили 400 окупантів
02 січень, 04:18
31 грудня в Україні ліквідовані 760 російських вояк 31 грудня в Україні ліквідовані 760 російських вояк
01 січень, 10:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на 9 січня
Сьогодні, 18:50
 0
При відступі з Лиману рашисти вбивали цивільних і ґвалтували жінок
Сьогодні, 18:25
 0
У ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні з Білоруссю
Сьогодні, 17:56
 0
Мережі АЗС України знизили ціни на автогаз
Сьогодні, 17:27
 0
Героїчна операція: з тіла військовослужбовця дістали гранату, яка не розірвалася
Сьогодні, 17:04
 0
Медіа
відео
1/8