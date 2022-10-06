Чому на автостанції у Луцьку збирають гроші за перебування у приміщенні





Про це йдеться на сторінках



Про ситуацію в соцмережах розповіла користувачка Ольга Менько.Жінка повідомила, що її матір приїхала до неї у гості на Різдво і стала свідком збору коштів за перебування на автостанції. Не хочеш патити - виходь із приміщення.



Інформації про те, що за перебування у приміщенні без квитка доведеться платити, ніде на території автостанції нема. Крім того, про це не знають навіть диспетчери.



Ситуацію в коментарі журнаістам пояснила заступниця голови правління ПрАТ «Волинське обласне пiдприємство автобусних станцiй» Наталія Гітун.



За словами жінки, такі збори на автостанції – нововведення. Їх запровадили цього літа.



«Дійсно, є розроблена калькуляція. Автостанція має закриватися о 22:00, і ті пасажири, які залишаються чекати на автобус – ми їх не виганяємо. Але якщо вони не мають квитків, придбаних на наших сайтах чи на касах, а просто сидять – нічний черговий збирає по 30 гривень за перебування і видає чек. Якщо чеку нема – це вже порушення та корупційна складова», – пояснила вона.



Наталія Гітун каже, що це офіційний платіж, який затверджений відповідним наказом, і має свою тарифікацію. З цих грошей в тому числі державі сплачується податок. А зважаючи на скрутні карантинні часи, підприємству доводиться шукати додаткові джерела прибутку.



«Ми самоокупне підприємство, яке справно платить податки. Щоб ви розуміли, гроші, які люди платять за квиток, отримує перевізник. А ми беремо на утримання підприємства лише ті 8-10%, які ми отримуємо з продажу квитка. Якщо у нас пасажири сідають без квитка – ці гроші осідають в кишенях перевізників. Ми опалюємо об'єкт, а це обходиться до 100 тисяч гривень в місяць, сплачуємо цілий рік податки за землю – 110 тисяч гривень в місяць за дві луцькі автостанції, у нас у штаті 228 працівників, і ми маємо платити їм зарплату. А ще ПДВ, ремонт, утримання території – а в нашого підприємства 23 автостанції, і збитковими є всі, крім Луцька і Ковеля. Тому що ми живемо на 10% з квитка, а наші пасажири намагаються сісти в автобус без квитка», – каже вона.



Жінка пояснює, що збори за перебування у приміщенні від людей, які не мають квитка, допомагають також боротися із безхатьками, які часто обирають автостанцію місцем для ночівлі. Завдяки цьому їх на території стало менше.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку на автостанції з пасажирів збирають гроші за перебування у приміщенні. Гроші за перебування всередині автостанції беруть у вечірню пору з пасажирів, які не мають придбаних на касі квитків.Про це йдеться на сторінках ІА "Конкурент" Про ситуацію в соцмережах розповіла користувачка Ольга Менько.Жінка повідомила, що її матір приїхала до неї у гості на Різдво і стала свідком збору коштів за перебування на автостанції. Не хочеш патити - виходь із приміщення.Інформації про те, що за перебування у приміщенні без квитка доведеться платити, ніде на території автостанції нема. Крім того, про це не знають навіть диспетчери.Ситуацію в коментарі журнаістам пояснила заступниця голови правління ПрАТ «Волинське обласне пiдприємство автобусних станцiй»За словами жінки, такі збори на автостанції – нововведення. Їх запровадили цього літа.«Дійсно, є розроблена калькуляція. Автостанція має закриватися о 22:00, і ті пасажири, які залишаються чекати на автобус – ми їх не виганяємо. Але якщо вони не мають квитків, придбаних на наших сайтах чи на касах, а просто сидять – нічний черговий збирає по 30 гривень за перебування і видає чек. Якщо чеку нема – це вже порушення та корупційна складова», – пояснила вона.Наталія Гітун каже, що це офіційний платіж, який затверджений відповідним наказом, і має свою тарифікацію. З цих грошей в тому числі державі сплачується податок. А зважаючи на скрутні карантинні часи, підприємству доводиться шукати додаткові джерела прибутку.«Ми самоокупне підприємство, яке справно платить податки. Щоб ви розуміли, гроші, які люди платять за квиток, отримує перевізник. А ми беремо на утримання підприємства лише ті 8-10%, які ми отримуємо з продажу квитка. Якщо у нас пасажири сідають без квитка – ці гроші осідають в кишенях перевізників. Ми опалюємо об'єкт, а це обходиться до 100 тисяч гривень в місяць, сплачуємо цілий рік податки за землю – 110 тисяч гривень в місяць за дві луцькі автостанції, у нас у штаті 228 працівників, і ми маємо платити їм зарплату. А ще ПДВ, ремонт, утримання території – а в нашого підприємства 23 автостанції, і збитковими є всі, крім Луцька і Ковеля. Тому що ми живемо на 10% з квитка, а наші пасажири намагаються сісти в автобус без квитка», – каже вона.Жінка пояснює, що збори за перебування у приміщенні від людей, які не мають квитка, допомагають також боротися із безхатьками, які часто обирають автостанцію місцем для ночівлі. Завдяки цьому їх на території стало менше.

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