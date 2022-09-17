Колишній «волинянин» гратиме в УПЛ

Колишній «волинянин» гратиме в УПЛ
ФК «Кривбас» співпрацюватиме з чемпіоном світу Данилом Бескоровайним. Центральний захисник свого часу захищав кольори ФК «Волинь».

Про це повідомляє пресслужба ФК «Кривбас».

Контракт підписано строком на 3 роки. ФК «Кривбас» придбав футболіста у словацького «ДАК 1904». За нашу команду Данило буде виступати під номером 13.

Бескоровайний – вихованець «Кривбасу». Перший тренер – Віталій Бондарєв («ДЮСШ-1 Кривбас-84»).

У 2019 році у складі збірної України U-20 на Чемпіонаті світу у Польщі назавжди вписав своє імʼя у історію українського футболу, завоювавши з командою Олександра Петракова золоті нагороди. Бескоровайний - майстер спорту України міжнародного класу.

Данило Бескоровайний народився 7 лютого 1999 року у Кривому Розі. Ріст – 194 см, вага – 87 кг. Перші футбольні кроки починав робити в 9 років у рідному Кривому Розі. Займався з 2011 по 2013 роки у «ДЮСШ-1 Кривбас-84».

У професійному футболі дебютував 21 липня 2017 року – за «Волинь» під керівництвом Віталія Кварцяного в домашньому матчі проти «Балкан» у Першій лізі – 0:0. Після цього захищав кольори клубів з трьох країн: Литви, Словаччини та Казахстану.

Має єврокубковий досвід у складі «ДАК 1904» та «Астани»: з 2019 по 2022 рік – 7 матчів. Провів 4 матчі у Лізі Конференцій, 3 матчі у Лізі Європи.


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Теги: Волинь, футбол, спорт, УПЛ
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