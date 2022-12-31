Автомайстер з Волині допомагає ремонтувати техніку для військових з Львівщини

Автомайстер з Волині допомагає ремонтувати техніку для військових з Львівщини
Керівництво 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила висловило подяку автомайстру з Волині за допомогу з ремонтом техніки.

Про це повідомляє газета "Волинь-нова".

Королівська бригада подякувала майстру Сергію Романюку з Берестечка. Командування та особовий склад 24-ї ОМБр імені короля Данила висловили подяку волинянину за ремонт автомобільної техніки.

Сергій Романюк – досвідчений механік автомобільної майстерні «Автохата» у Берестечку Луцького району.

«Надана вами допомога суттєво впливає на підвищення боєздатності військової частини», – йдеться у відзнаці.

Сергій Романюк – досвідчений механік автомобільної майстерні «Автохата» у Берестечку Луцького району. До слова, власник СТО Андрій Криштоф захищає Україну у лавах ЗСУ.

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Теги: ЗСУ, допомога, 24 ОМБр імені короля Данила, Берстечко
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