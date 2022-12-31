Автомайстер з Волині допомагає ремонтувати техніку для військових з Львівщини





Про це повідомляє газета



Королівська бригада подякувала майстру Сергію Романюку з Берестечка. Командування та особовий склад 24-ї ОМБр імені короля Данила висловили подяку волинянину за ремонт автомобільної техніки.



Сергій Романюк – досвідчений механік автомобільної майстерні «Автохата» у Берестечку Луцького району.



«Надана вами допомога суттєво впливає на підвищення боєздатності військової частини», – йдеться у відзнаці.



Сергій Романюк – досвідчений механік автомобільної майстерні «Автохата» у Берестечку Луцького району. До слова, власник СТО Андрій Криштоф захищає Україну у лавах ЗСУ.

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