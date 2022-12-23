У поліції Волині назвали ТОП-6 порушень, які спричиняють ДТП з потерпілими
Сьогодні, 07:33
У 2022 році на дорогах Волинської області унаслідок дорожньо-транспортних пригод травмувалося 736 осіб, загинуло — 93.
У патрульній поліції Волинської області назвали ТОП-6 порушень, через які найчастіше траплялися автопригоди з потерпілими.
У поліції розповіли про такі порушення:
- перевищення безпечної швидкості — 244 ДТП;
- порушення правил маневрування — 89 ДТП;
- порушення правил проїзду пішохідних переходів — 63 ДТП;
- порушення правил проїзду перехресть — 41 ДТП;
- перевищення встановленої швидкості — 34 ДТП;
- керування транспортним засобом у нетверезому стані — 26 ДТП.
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У патрульній поліції Волинської області назвали ТОП-6 порушень, через які найчастіше траплялися автопригоди з потерпілими.
У поліції розповіли про такі порушення:
- перевищення безпечної швидкості — 244 ДТП;
- порушення правил маневрування — 89 ДТП;
- порушення правил проїзду пішохідних переходів — 63 ДТП;
- порушення правил проїзду перехресть — 41 ДТП;
- перевищення встановленої швидкості — 34 ДТП;
- керування транспортним засобом у нетверезому стані — 26 ДТП.
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