У поліції Волині назвали ТОП-6 порушень, які спричиняють ДТП з потерпілими





У патрульній поліції Волинської області назвали ТОП-6 порушень, через які найчастіше траплялися автопригоди з потерпілими.



У поліції розповіли про такі порушення:



- перевищення безпечної швидкості — 244 ДТП;



- порушення правил маневрування — 89 ДТП;



- порушення правил проїзду пішохідних переходів — 63 ДТП;



- порушення правил проїзду перехресть — 41 ДТП;



- перевищення встановленої швидкості — 34 ДТП;



- керування транспортним засобом у нетверезому стані — 26 ДТП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У 2022 році на дорогах Волинської області унаслідок дорожньо-транспортних пригод травмувалося 736 осіб, загинуло — 93.У патрульній поліції Волинської області назвали ТОП-6 порушень, через які найчастіше траплялися автопригоди з потерпілими.У поліції розповіли про такі порушення:- перевищення безпечної швидкості — 244 ДТП;- порушення правил маневрування — 89 ДТП;- порушення правил проїзду пішохідних переходів — 63 ДТП;- порушення правил проїзду перехресть — 41 ДТП;- перевищення встановленої швидкості — 34 ДТП;- керування транспортним засобом у нетверезому стані — 26 ДТП.

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