У поліції Волині назвали ТОП-6 порушень, які спричиняють ДТП з потерпілими

У поліції Волині назвали ТОП-6 порушень, які спричиняють ДТП з потерпілими
У 2022 році на дорогах Волинської області унаслідок дорожньо-транспортних пригод травмувалося 736 осіб, загинуло — 93.

У патрульній поліції Волинської області назвали ТОП-6 порушень, через які найчастіше траплялися автопригоди з потерпілими.

У поліції розповіли про такі порушення:

- перевищення безпечної швидкості — 244 ДТП;

- порушення правил маневрування — 89 ДТП;

- порушення правил проїзду пішохідних переходів — 63 ДТП;

- порушення правил проїзду перехресть — 41 ДТП;

- перевищення встановленої швидкості — 34 ДТП;

- керування транспортним засобом у нетверезому стані — 26 ДТП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ДТП, Волинь, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Мені складно уявити «деокупацію» у головах людей, – журналістка з Донеччини, яка тепер живе у Луцьку
Журналіст відкрив спортзал у селищі за 6 кілометрів від Росії, аби врятувати газету від закриття
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині розпочали вакцинацію дітей 5-11 років від COVID-19
Сьогодні, 08:35
У поліції Волині назвали ТОП-6 порушень, які спричиняють ДТП з потерпілими
Сьогодні, 07:33
Велика Британія розглядає можливість передання Україні танків Challenger 2
Сьогодні, 06:31
Автомайстер з Волині допомагає ремонтувати техніку для військових з Львівщини
Сьогодні, 05:28
Чехія надасть Україні танки
Сьогодні, 03:41
Схожі новини
На Волині водій на смерть збив пішохода На Волині водій на смерть збив пішохода
23 грудень, 2022, 18:38
Винуватець п'яної ДТП неподалік Луцька отримав 3 роки тюрми Винуватець п'яної ДТП неподалік Луцька отримав 3 роки тюрми
23 грудень, 2022, 13:41
У Луцьку – ДТП: зіткнулись три автомобілі У Луцьку – ДТП: зіткнулись три автомобілі
25 вересень, 2022, 16:46
У Луцьку на Соборності автомобіль влетів у стовп. ФОТО У Луцьку на Соборності автомобіль влетів у стовп. ФОТО
20 серпень, 2022, 16:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині розпочали вакцинацію дітей 5-11 років від COVID-19
Сьогодні, 08:35
 0
У поліції Волині назвали ТОП-6 порушень, які спричиняють ДТП з потерпілими
Сьогодні, 07:33
 0
Велика Британія розглядає можливість передання Україні танків Challenger 2
Сьогодні, 06:31
 0
Автомайстер з Волині допомагає ремонтувати техніку для військових з Львівщини
Сьогодні, 05:28
 0
Чехія надасть Україні танки
Сьогодні, 03:41
 0
Медіа
відео
1/8