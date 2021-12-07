На Волині розпочали вакцинацію дітей 5-11 років від COVID-19
Сьогодні, 08:35
На Волині розпочалася вакцинація дітей від п'яти до 11 років проти коронавірусної інфекції.
Про це Суспільному розповів керівник обласного управління охорони здоров’я Юрій Легкодух.
400 доз вакцини Comirnaty/Pfizer, якою щеплюють дітей, розподілили у заклади охорони здоров’я області ще перед Новим роком. Це перша партія препарату, яку отримала Волинь для вакцинації дітей такого віку.
Станом на 9 січня практично всі дози були використані, в окремих закладах є залишки препарату. Зараз, сказав Юрій Легкодух, управління охорони здоров’я формує новий запит щодо потреби в "дитячій" вакцині.
"Сімейний лікар дивиться, яка є потреба в вакцинації, скільки дитячого населення і тоді ми збираємо потребу по області. Великі партії не замовляємо, щоб вакцина не залежувалася", – додав керівник обласного управління охорони здоров’я.
Коли в область прибуде наступна партія вакцини наразі невідомо.
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Про це Суспільному розповів керівник обласного управління охорони здоров’я Юрій Легкодух.
400 доз вакцини Comirnaty/Pfizer, якою щеплюють дітей, розподілили у заклади охорони здоров’я області ще перед Новим роком. Це перша партія препарату, яку отримала Волинь для вакцинації дітей такого віку.
Станом на 9 січня практично всі дози були використані, в окремих закладах є залишки препарату. Зараз, сказав Юрій Легкодух, управління охорони здоров’я формує новий запит щодо потреби в "дитячій" вакцині.
"Сімейний лікар дивиться, яка є потреба в вакцинації, скільки дитячого населення і тоді ми збираємо потребу по області. Великі партії не замовляємо, щоб вакцина не залежувалася", – додав керівник обласного управління охорони здоров’я.
Коли в область прибуде наступна партія вакцини наразі невідомо.
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