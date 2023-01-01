Сьогодні на Волинь прибуває Гуманітарна місія «НА ЩИТІ»

Сьогодні на Волинь прибуває Гуманітарна місія «НА ЩИТІ»
Сьогодні, 10 січня, Волинь знову зустрічає Гуманітарну місію «НА ЩИТІ», яка доставляє на Батьківщину тіла загиблих Героїв.

Про це повідомляють у телеграм-каналі "Автомайдан України, Луцьк".

Орієнтовний час прибуття 10.00.

"Зустрічаємо екіпаж при в'їзді до Луцька на АЗС «King Oil» о 9:30. Супроводжуємо через все місто по маршруту: Рівненська-Волі-Набережна-Ковельська до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вулиці Стефаника", - йдеться в повідомленні.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь, НА ЩИТІ
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