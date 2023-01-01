Сьогодні на Волинь прибуває Гуманітарна місія «НА ЩИТІ»
Сьогодні, 09:10
Сьогодні, 10 січня, Волинь знову зустрічає Гуманітарну місію «НА ЩИТІ», яка доставляє на Батьківщину тіла загиблих Героїв.
Про це повідомляють у телеграм-каналі "Автомайдан України, Луцьк".
Орієнтовний час прибуття 10.00.
"Зустрічаємо екіпаж при в'їзді до Луцька на АЗС «King Oil» о 9:30. Супроводжуємо через все місто по маршруту: Рівненська-Волі-Набережна-Ковельська до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вулиці Стефаника", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомляють у телеграм-каналі "Автомайдан України, Луцьк".
Орієнтовний час прибуття 10.00.
"Зустрічаємо екіпаж при в'їзді до Луцька на АЗС «King Oil» о 9:30. Супроводжуємо через все місто по маршруту: Рівненська-Волі-Набережна-Ковельська до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вулиці Стефаника", - йдеться в повідомленні.
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