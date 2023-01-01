ЗСУ за добу підбили військове судно РФ та знищили 710 окупантів

ЗСУ за добу підбили військове судно РФ та знищили 710 окупантів
Минулої доби українські захисники знищили близько 710 російських загарбників та підбили військове судно РФ.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати Росії у війні проти України з 24.02.22 по 10.01.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 112 470 (+710) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3084 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 6154 (+7) од,

артилерійських систем – 2073 (+4) од,

РСЗВ – 434 (+0) од,

засоби ППО ‒ 217 (+0) од,

літаків – 285 (+0) од,

гелікоптерів – 275 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1860 (+4),

крилаті ракети ‒ 723 (+0),

кораблі /катери ‒ 17 (+1) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 817 (+8) од,

спеціальна техніка ‒ 183 (+0).

Зазначається, що дещо більше інформації щодо ворожого судна буде надано після уточнення.


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Теги: Росія, Україна, війна
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