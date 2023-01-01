ЗСУ за добу підбили військове судно РФ та знищили 710 окупантів
Сьогодні, 09:25
Минулої доби українські захисники знищили близько 710 російських загарбників та підбили військове судно РФ.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати Росії у війні проти України з 24.02.22 по 10.01.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 112 470 (+710) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3084 (+4) од,
бойових броньованих машин ‒ 6154 (+7) од,
артилерійських систем – 2073 (+4) од,
РСЗВ – 434 (+0) од,
засоби ППО ‒ 217 (+0) од,
літаків – 285 (+0) од,
гелікоптерів – 275 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1860 (+4),
крилаті ракети ‒ 723 (+0),
кораблі /катери ‒ 17 (+1) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4 817 (+8) од,
спеціальна техніка ‒ 183 (+0).
Зазначається, що дещо більше інформації щодо ворожого судна буде надано після уточнення.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати Росії у війні проти України з 24.02.22 по 10.01.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 112 470 (+710) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3084 (+4) од,
бойових броньованих машин ‒ 6154 (+7) од,
артилерійських систем – 2073 (+4) од,
РСЗВ – 434 (+0) од,
засоби ППО ‒ 217 (+0) од,
літаків – 285 (+0) од,
гелікоптерів – 275 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1860 (+4),
крилаті ракети ‒ 723 (+0),
кораблі /катери ‒ 17 (+1) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4 817 (+8) од,
спеціальна техніка ‒ 183 (+0).
Зазначається, що дещо більше інформації щодо ворожого судна буде надано після уточнення.
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