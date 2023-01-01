ЗСУ за добу підбили військове судно РФ та знищили 710 окупантів





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати Росії у війні проти України з 24.02.22 по 10.01.23 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 112 470 (+710) осіб ліквідовано,



танків ‒ 3084 (+4) од,



бойових броньованих машин ‒ 6154 (+7) од,



артилерійських систем – 2073 (+4) од,



РСЗВ – 434 (+0) од,



засоби ППО ‒ 217 (+0) од,



літаків – 285 (+0) од,



гелікоптерів – 275 (+0) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1860 (+4),



крилаті ракети ‒ 723 (+0),



кораблі /катери ‒ 17 (+1) од,



автомобільної техніки та автоцистерн – 4 817 (+8) од,



спеціальна техніка ‒ 183 (+0).



Зазначається, що дещо більше інформації щодо ворожого судна буде надано після уточнення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Минулої доби українські захисники знищили близько 710 російських загарбників та підбили військове судно РФ.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.особового складу ‒ близько 112 470 (+710) осіб ліквідовано,танків ‒ 3084 (+4) од,бойових броньованих машин ‒ 6154 (+7) од,артилерійських систем – 2073 (+4) од,РСЗВ – 434 (+0) од,засоби ППО ‒ 217 (+0) од,літаків – 285 (+0) од,гелікоптерів – 275 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1860 (+4),крилаті ракети ‒ 723 (+0),кораблі /катери ‒ 17 (+1) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 4 817 (+8) од,спеціальна техніка ‒ 183 (+0).Зазначається, що дещо більше інформації щодо ворожого судна буде надано після уточнення.

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