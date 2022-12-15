На Волині через несправність пічного опалення та димаря горіли два будинки

Минулої доби рятувальники ліквідували 2 пожежі в оселях волинян, що, імовірно, трапилися через недоліки конструкцій пічного опалення.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.9 січня працівники пожежно-рятувальних підрозділів Волинської області здійснили 2 виїзди на приборкання пожеж у житлі. Горіли житлові будинки в Камінь-Каширському та Ковельському районах. Потерпілих та жертв немає.Повідомлення про пожежу дерев’яного житлового будинку у селі Осівці Камінь-Каширської громади надійшло до служби 101 о 16:00.Пожежа охопила дах і перекриття, поширилася внутрішніми приміщеннями оселі. О 17:28 силами рятувальників 8 Державної пожежно-рятувальної частини міста Каменя-Каширського та працівників місцевої пожежної команди села Видерта горіння ліквідоване. За попередніми даними, до пожежі призвела несправність пічного опалення.О 20:24 надійшло ще одне повідомлення про пожежу в дерев’яному будинку – пожежа трапилася в смт Шацьк. О 21:13 пожежу, що охопила хатні речі, меблі, побутову техніку і сягнула покрівлі, ліквідували рятувальники 11 ДПРЧ смт Шацьк та місцевої пожежної охорони с. Прип’ять. Імовірно, до пожежі призвело порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.