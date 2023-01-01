Оформлення державних виплат: що потрібно знати лучанам





Про це розповіла Вікторія Майборода.



З початку 2023 року, щоб продовжувати отримувати допомогу, певним категоріям лучан потрібно звернутися в органи соцзахисту, щоб поновити документи та дані про себе.



По-новому подати документи потрібно на виплати, які призначаються від доходу, допомогу малозабезпеченим сім’ям, одиноким матерям, допомогу людям, які досягли пенсійного віку, але права на пенсію не мають, оскільки не мають відповідного стажу, – каже директорка департаменту соцполітики Вікторія Майборода. Додає: чітко сказати, скільки отримає кожна сім’я не можна, бо іде розрахунок від доходу, який сім’я отримувала у попередні місяці.



Зі слів Вікторії Майбороди, уряд продовжив виплати без повторної подачі документів на період дії воєнного стану і на місяць після його припинення громадянам, які отримують допомогу:



на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;

на дітей, хворих на тяжкі захворювання;

дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів;

особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

особам, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю І та ІІ групи внаслідок психічного розладу;

особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю;

внутрішньо переміщеним особам на проживання.



Вперше за час дії воєнного стану прийшла поновити документи на отримання державної допомоги Оксана Тимчак. Жінка — одинока мама, документи оформляє на двох дітей.



"З воєнним станом, ми на цілий рік, слава Богу, не ходили по тих інстанціях. Бо тут багато людей було, складно було б це зробити, бо тут були переселенці. Зараз по-новому треба подавати документи", – каже Оксана Тимчак.



Зі слів керівниці департаменту соцполітики, у Луцькій громаді проживає 450 одиноких матерів і орієнтовно 1400 сімей, які отримують допомогу як малозабезпечені.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Працівники органів соцзахисту почали приймати документи на оформлення певних державних виплат, які у зв’язку з воєнним станом призначалися автоматично.Про це розповіла Суспільному директорка департаменту соцполітики Луцької міської радиЗ початку 2023 року, щоб продовжувати отримувати допомогу, певним категоріям лучан потрібно звернутися в органи соцзахисту, щоб поновити документи та дані про себе.По-новому подати документи потрібно на виплати, які призначаються від доходу, допомогу малозабезпеченим сім’ям, одиноким матерям, допомогу людям, які досягли пенсійного віку, але права на пенсію не мають, оскільки не мають відповідного стажу, – каже директорка департаменту соцполітики Вікторія Майборода. Додає: чітко сказати, скільки отримає кожна сім’я не можна, бо іде розрахунок від доходу, який сім’я отримувала у попередні місяці.Зі слів Вікторії Майбороди, уряд продовжив виплати без повторної подачі документів на період дії воєнного стану і на місяць після його припинення громадянам, які отримують допомогу:на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;на дітей, хворих на тяжкі захворювання;дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів;особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;особам, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю І та ІІ групи внаслідок психічного розладу;особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю;внутрішньо переміщеним особам на проживання.Вперше за час дії воєнного стану прийшла поновити документи на отримання державної допомоги Оксана Тимчак. Жінка — одинока мама, документи оформляє на двох дітей."З воєнним станом, ми на цілий рік, слава Богу, не ходили по тих інстанціях. Бо тут багато людей було, складно було б це зробити, бо тут були переселенці. Зараз по-новому треба подавати документи", – каже Оксана Тимчак.Зі слів керівниці департаменту соцполітики, у Луцькій громаді проживає 450 одиноких матерів і орієнтовно 1400 сімей, які отримують допомогу як малозабезпечені.

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