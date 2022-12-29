У Пентагоні не бачать ознак того, що Білорусь готується вступити у війну

У Пентагоні не бачать ознак того, що Білорусь готується вступити у війну
У міноборони США не бачать ознак того, що Білорусь готується вступити у війну проти України попри участь у спільних з РФ навчаннях.

Про це заявив високопоставлений представник Пентагону, повідомляє "Європейська правда".

"Ви знаєте, ми знаємо, що росіяни і білоруси збираються проводити спільні навчання. Ми не бачимо жодних ознак того, що Білорусь має намір вступити в конфлікт", – сказав він.

"Ми просто вважаємо, що це продовження навчань між білорусами і росіянами. Це все", – додав представник Пентагону.

У неділю Росія та Білорусь планують спільні навчання для авіаційних підрозділів, які відбудуться на території Білорусі.

Навчання планують з 16 січня по 1 лютого, із залученням російських і білоруських сил, які входять до складу регіонального угруповання військ.

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Теги: Росія, Україна, війна, Білорусь
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