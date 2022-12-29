У Пентагоні не бачать ознак того, що Білорусь готується вступити у війну





Про це заявив високопоставлений представник Пентагону, повідомляє



"Ви знаєте, ми знаємо, що росіяни і білоруси збираються проводити спільні навчання. Ми не бачимо жодних ознак того, що Білорусь має намір вступити в конфлікт", – сказав він.



"Ми просто вважаємо, що це продовження навчань між білорусами і росіянами. Це все", – додав представник Пентагону.



У неділю



Навчання планують з 16 січня по 1 лютого, із залученням російських і білоруських сил, які входять до складу регіонального угруповання військ.

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