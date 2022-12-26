На Волині створили інтерактивну карту для поселення переселенців

На Волині створили інтерактивну карту для поселення переселенців
Благодійний фонд «Рокада» у Волинській області, який є виконавчим партнером Управління Верховного комісаріату ООН у справах біженців, створила карту місць масових поселень ВПО та вільних місць для поселення на території Волині.

Зроблена карта є інтерактивною, переселенці за її допомогою можуть дізнатися про контактні телефони шелтеру, подивитися, як виглядає поселення тощо.

Торік у цих шелтерах були покращені умови проживання: були завезені побутова техніка, ліжка, текстиль ( матраци, ковдри, подушки, постіль, рушники та ін.) для створення гідних умов для вимушених переселенців в усіх куточках Волині. Станом на 10.01.2023 року у шелтерах, якими опікується «Рокада», є близько 500 вільних місць для поселення. Йдеться про 47 прихистків для поселення людей.

Це місця у гуртожитках, готелях, комунальних закладах тощо.

Більшість місць знаходиться в територіальних громадах, віддалених від обласного центру.

Карта буде постійно оновлюватися.


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Теги: карта, переселенці, Волинь
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