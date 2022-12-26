На Волині створили інтерактивну карту для поселення переселенців
Сьогодні, 10:59
Благодійний фонд «Рокада» у Волинській області, який є виконавчим партнером Управління Верховного комісаріату ООН у справах біженців, створила карту місць масових поселень ВПО та вільних місць для поселення на території Волині.
Зроблена карта є інтерактивною, переселенці за її допомогою можуть дізнатися про контактні телефони шелтеру, подивитися, як виглядає поселення тощо.
Торік у цих шелтерах були покращені умови проживання: були завезені побутова техніка, ліжка, текстиль ( матраци, ковдри, подушки, постіль, рушники та ін.) для створення гідних умов для вимушених переселенців в усіх куточках Волині. Станом на 10.01.2023 року у шелтерах, якими опікується «Рокада», є близько 500 вільних місць для поселення. Йдеться про 47 прихистків для поселення людей.
Це місця у гуртожитках, готелях, комунальних закладах тощо.
Більшість місць знаходиться в територіальних громадах, віддалених від обласного центру.
Карта буде постійно оновлюватися.
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Зроблена карта є інтерактивною, переселенці за її допомогою можуть дізнатися про контактні телефони шелтеру, подивитися, як виглядає поселення тощо.
Торік у цих шелтерах були покращені умови проживання: були завезені побутова техніка, ліжка, текстиль ( матраци, ковдри, подушки, постіль, рушники та ін.) для створення гідних умов для вимушених переселенців в усіх куточках Волині. Станом на 10.01.2023 року у шелтерах, якими опікується «Рокада», є близько 500 вільних місць для поселення. Йдеться про 47 прихистків для поселення людей.
Це місця у гуртожитках, готелях, комунальних закладах тощо.
Більшість місць знаходиться в територіальних громадах, віддалених від обласного центру.
Карта буде постійно оновлюватися.
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