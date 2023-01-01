Що сказали про війну у своїх різдвяних посланнях ієрархи УПЦ та ПЦУ на Волині





Центр журналістських розслідувань Михаїла та архієпископа Волинського і Луцького Української православної церкви (московський патріархат) Нафанаїла.



Найбільше уваги повномасштабній війні Росії проти України у своєму різдвяному посланні приділив очільник єпархії ПЦУ на Волині митрополит Михаїл. Лише один раз згадав про військових очільник УПЦ на Волині Нафанаїл.



Різдвяне послання очільника УПЦ на Волині владики Нафанаїла

У своєму різдвяному привітанні владика Нафанаїл чимало уваги приділив історії народження Христа, створенню Богом людини, її меті, образу Христа та наголосив на вчинках Ірода.



«У перші ж місяці земного життя перетерпів Син Божий втечі та поневіряння. Заздрість, підступність та злоба нечестивих супроводжували Єдиного Безгрішного аж до хресної Його смерті. На жаль, і до нині ми бачимо багато противників та ненависників імені Христового», – йдеться в посланні архієпископа Нафанаїла.



Закликав прихожан очільник церков московського патріархату на Волині «радіти та веселитись», а про воїнів згадав лише раз наприкінці вітання.



«Нехай Богомладенець Христос благословить Україну та весь український народ, наших воїнів, дарує мир, любов та спасіння усьому роду людському», – єдина згадка про військовослужбовців у різдвяному зверненні Нафанаїла.



Різдвяне послання від очільника ПЦУ на Волині владики Михаїла

Митрополит Михаїл з перших слів свого привітання нагадує про війну.



«Незважаючи на сумні події в нашій державі, коли український народ боронить цілісність та незалежність своєї Батьківщини, ми святкуємо Христове Різдво – величне торжество всього християнства», – почав своє послання Михаїл.



Далі ж нагадав про те, що Різдво в такий час – це знак надії. Наголосив, що варто вірити любові Христа та сподіватися на спасіння. Велику частину свого привітання Михаїл приділив військовослужбовцям Збройних сил України та повномасштабній війні:



«Різдво Христове 2023 року ми зустрічаємо не лише з радістю, але й з тривогою в душі. Радісна новина – бо Різдво Христове приходить у наші оселі й парафії, але повномасштабна кровопролитна війна московії проти України, яка триває з 2014-го року, тривожить наші серця.



Особливо в ці святкові дні наші думки та молитви линуть за наших мужніх воїнів, які боронять нашу землю, захищають мир і спокій наших осель. Ми співчуваємо всім, хто втратив своїх рідних, – наших Героїв, і запевняємо, що вони назавжди залишаться у пам’яті та історії нашого народу.



Вітаю вас всечесні отці, дорогі брати і сестри – волиняни, відважні воїни захисники України із Різдвом Христовим, яке ми разом із більшістю європейців починаємо святкувати 25 грудня, а також із Новим 2023-м роком! Бажаю, щоб це Новоліття було для всіх сповнене милості Божої, отримання перемоги над московитським агресором, щоб запанував довгоочікуваний мир у нашій волелюбній Україні і збулася мрія всіх українців – об’єднатись у велику, єдину Православну Церкву», – наголосив митрополит Михаїл.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Цьогоріч Різдво Христове для українців було не таким радісним як зазвичай. Станом на 7 січня повномасштабна війна з Росією тривала уже 318-й день. Традиційно напередодні одного з найбільших християнських свят ієрархи найбільших церков на Волині підготували свої різдвяні послання. Очільник єпархії Православної церкви України у ньому багато згадував про війну та захисників, тоді як представник Української православної церкви згадав про них лише раз.Центр журналістських розслідувань «Сила правди» проаналізував різдвяні привітання очільників найбільших церков на Волині: митрополита Луцького і Волинського Православної церкви Українита архієпископа Волинського і Луцького Української православної церкви (московський патріархат)Найбільше уваги повномасштабній війні Росії проти України у своєму різдвяному посланні приділив очільник єпархії ПЦУ на Волині митрополит Михаїл. Лише один раз згадав про військових очільник УПЦ на Волині Нафанаїл.Різдвяне послання очільника УПЦ на Волині владики НафанаїлаУ своєму різдвяному привітанні владика Нафанаїл чимало уваги приділив історії народження Христа, створенню Богом людини, її меті, образу Христа та наголосив на вчинках Ірода.«У перші ж місяці земного життя перетерпів Син Божий втечі та поневіряння. Заздрість, підступність та злоба нечестивих супроводжували Єдиного Безгрішного аж до хресної Його смерті. На жаль, і до нині ми бачимо багато противників та ненависників імені Христового», – йдеться в посланні архієпископа Нафанаїла.Закликав прихожан очільник церков московського патріархату на Волині «радіти та веселитись», а про воїнів згадав лише раз наприкінці вітання.«Нехай Богомладенець Христос благословить Україну та весь український народ, наших воїнів, дарує мир, любов та спасіння усьому роду людському», – єдина згадка про військовослужбовців у різдвяному зверненні Нафанаїла.Різдвяне послання від очільника ПЦУ на Волині владики МихаїлаМитрополит Михаїл з перших слів свого привітання нагадує про війну.«Незважаючи на сумні події в нашій державі, коли український народ боронить цілісність та незалежність своєї Батьківщини, ми святкуємо Христове Різдво – величне торжество всього християнства», – почав своє послання Михаїл.Далі ж нагадав про те, що Різдво в такий час – це знак надії. Наголосив, що варто вірити любові Христа та сподіватися на спасіння. Велику частину свого привітання Михаїл приділив військовослужбовцям Збройних сил України та повномасштабній війні:«Різдво Христове 2023 року ми зустрічаємо не лише з радістю, але й з тривогою в душі. Радісна новина – бо Різдво Христове приходить у наші оселі й парафії, але повномасштабна кровопролитна війна московії проти України, яка триває з 2014-го року, тривожить наші серця.Особливо в ці святкові дні наші думки та молитви линуть за наших мужніх воїнів, які боронять нашу землю, захищають мир і спокій наших осель. Ми співчуваємо всім, хто втратив своїх рідних, – наших Героїв, і запевняємо, що вони назавжди залишаться у пам’яті та історії нашого народу.Вітаю вас всечесні отці, дорогі брати і сестри – волиняни, відважні воїни захисники України із Різдвом Христовим, яке ми разом із більшістю європейців починаємо святкувати 25 грудня, а також із Новим 2023-м роком! Бажаю, щоб це Новоліття було для всіх сповнене милості Божої, отримання перемоги над московитським агресором, щоб запанував довгоочікуваний мир у нашій волелюбній Україні і збулася мрія всіх українців – об’єднатись у велику, єдину Православну Церкву», – наголосив митрополит Михаїл.Нагадаємо, що митрополит Епіфаній провів Різдвяну службу в Успенському соборі Лаври

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