Росія обстріляла газопроводи на Донеччині





Про це



Внаслідок російських обстрілів пошкоджені газопроводи наземних і підземних мереж. Наразі фахівці лагодять їх, щоб зберегти тепло для мешканців Донецької області.



“Понад 200 метрів газопроводу було збито з пор, внаслідок чого відбулася його деформація. Але попри інтенсивні атаки ворога протягом тижня фахівцям області вдалося відновити газопостачання до майже 15 тисяч абонентів”, — йдеться у повідомленні.



Від 2 до 9 січня “Донецькоблгаз” вдалося поновити постачання газу до понад 2 тисяч абонентів приватного сектору. Також активна робота тривала та продовжуватиметься цього тижня у багатоквартирних будинках.



За перший тиждень 2023 року газовики під’єднали 8 543 квартири. Загалом відновлено газопостачання до 191 443 абонентів Донецької області у 79 населених пунктах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські військові протягом першого тижня 2023 року масовано обстріляли газову мережу Донеччини.Про це повідомила пресслужба НАК “Нафтогаз України”.Внаслідок російських обстрілів пошкоджені газопроводи наземних і підземних мереж. Наразі фахівці лагодять їх, щоб зберегти тепло для мешканців Донецької області.“Понад 200 метрів газопроводу було збито з пор, внаслідок чого відбулася його деформація. Але попри інтенсивні атаки ворога протягом тижня фахівцям області вдалося відновити газопостачання до майже 15 тисяч абонентів”, — йдеться у повідомленні.Від 2 до 9 січня “Донецькоблгаз” вдалося поновити постачання газу до понад 2 тисяч абонентів приватного сектору. Також активна робота тривала та продовжуватиметься цього тижня у багатоквартирних будинках.За перший тиждень 2023 року газовики під’єднали 8 543 квартири. Загалом відновлено газопостачання до 191 443 абонентів Донецької області у 79 населених пунктах.

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