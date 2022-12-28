Виправдовував російську збройну агресію: судитимуть митрополита Вінницької єпархії УПЦ МП

Виправдовував російську збройну агресію: судитимуть митрополита Вінницької єпархії УПЦ МП
За матеріалами СБУ перед судом постане митрополит Вінницької єпархії УПЦ МП.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини очільника єпархії УПЦ (МП) у Вінницькій області, який публічно виправдовував російську збройну агресію проти України.

Обвинувальний акт направлено до суду.

За матеріалами СБУ митрополиту загрожує реальний термін покарання – до 8 років позбавлення волі.

Як свідчать матеріали слідства, фігурант поширював серед вірян пропагандистські листівки, де закликав до захоплення влади та зміни меж державного кордону України.

Також на одному із сайтів РПЦ розміщував публікації на підтримку російських окупантів та їхніх воєнних злочинів.
Виправдовував російську збройну агресію: судитимуть митрополита Вінницької єпархії УПЦ МП

Під час обшуків за місцем його проживання та у релігійних спорудах правоохоронці виявили:

▪️ ​комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами злочинних дій;

▪️ ​прокремлівські агітки та літературу.

Ініційована СБУ експертиза вилучених матеріалів підтвердила факти незаконної діяльності єпископа.

Дії фігуранта кваліфіковано за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ​​ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);

▪️ ​​ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
Виправдовував російську збройну агресію: судитимуть митрополита Вінницької єпархії УПЦ МП

▪️ ​ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);

▪️ ​ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників).
Виправдовував російську збройну агресію: судитимуть митрополита Вінницької єпархії УПЦ МП
Виправдовував російську збройну агресію: судитимуть митрополита Вінницької єпархії УПЦ МП

Розслідування проводили слідчі Служби безпеки Вінницької області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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Теги: Росія, Україна, війна, УПЦ МП, суд
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