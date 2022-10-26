Прибирання снігу у Луцькій громаді коштуватиме майже 10 мільйонів

Прибирання снігу у Луцькій громаді коштуватиме майже 10 мільйонів
В обласному центрі Волині оголосили тендери на закупівлю собі для посипання доріг та прибирання снігу на 9 мільйонів 700 тисяч гривень.

Відповідні закупівлі оприлюднили на сайті Рprozorro, передає ВСН.

На послуги з прибирання снігу попередньо мають витратити 3 мільйони 700 тисяч гривень. Цей тендер оголосив департамент житлово-комунального господарства Луцька. Пропозиції приймаються по 9 січня.

За у цю суму входить: обслуговування вулиць спецтехнікою, послуги навантажувача, механізмів зі щітками та відвалом, трактора з відвалом, а також закупівля калійної, піщано-соляної (420 тонн) та щебенево-соляної сумішей (420 тонн).

Інший тендер на закупівлю солі оголосило комунальне автотранспортне підприємство «Луцькспецкоментранс» 5 січня. На це у Луцькій громаді планують витратити 6 мільйонів гривень. Пропозиції на цю закупівлю приймають до 13 січня.

За ці кошти 500 тонн солі помолу № 3.

Після проведення тендерів суми можуть змінитися.

Відповідні роботи та закупівлі відповідні організації мають виконати до 31 грудня 2023 року.

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Теги: прибирання снігу, Луцька громада
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