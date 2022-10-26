Прибирання снігу у Луцькій громаді коштуватиме майже 10 мільйонів





Відповідні закупівлі оприлюднили на сайті Рprozorro, передає



На послуги з прибирання снігу попередньо мають витратити 3 мільйони 700 тисяч гривень. Цей тендер оголосив департамент житлово-комунального господарства Луцька. Пропозиції приймаються по 9 січня.



За у цю суму входить: обслуговування вулиць спецтехнікою, послуги навантажувача, механізмів зі щітками та відвалом, трактора з відвалом, а також закупівля калійної, піщано-соляної (420 тонн) та щебенево-соляної сумішей (420 тонн).



Інший тендер на закупівлю солі оголосило комунальне автотранспортне підприємство «Луцькспецкоментранс» 5 січня. На це у Луцькій громаді планують витратити 6 мільйонів гривень. Пропозиції на цю закупівлю приймають до 13 січня.



За ці кошти 500 тонн солі помолу № 3.



Після проведення тендерів суми можуть змінитися.



Відповідні роботи та закупівлі відповідні організації мають виконати до 31 грудня 2023 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В обласному центрі Волині оголосили тендери на закупівлю собі для посипання доріг та прибирання снігу на 9 мільйонів 700 тисяч гривень.Відповідні закупівлі оприлюднили на сайті Рprozorro, передає ВСН На послуги з прибирання снігу попередньо мають витратити 3 мільйони 700 тисяч гривень. Цей тендер оголосив департамент житлово-комунального господарства Луцька. Пропозиції приймаються по 9 січня.За у цю суму входить: обслуговування вулиць спецтехнікою, послуги навантажувача, механізмів зі щітками та відвалом, трактора з відвалом, а також закупівля калійної, піщано-соляної (420 тонн) та щебенево-соляної сумішей (420 тонн).Інший тендер на закупівлю солі оголосило комунальне автотранспортне підприємство «Луцькспецкоментранс» 5 січня. На це у Луцькій громаді планують витратити 6 мільйонів гривень. Пропозиції на цю закупівлю приймають до 13 січня.За ці кошти 500 тонн солі помолу № 3.Після проведення тендерів суми можуть змінитися.Відповідні роботи та закупівлі відповідні організації мають виконати до 31 грудня 2023 року.

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