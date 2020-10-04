На фронті помер житель Луцького району Олег Профатіло
Сьогодні, 11:10
На війні помер 33-річний житель села Лаврів Боратинської громади Олег Профатіло.
Про це повідомили у Боратинській громаді.
Військовослужбовець помер під час виконання службових обов'язків 5 січня на фронті.
Про церемонію прощання із Героєм повідомлять додатково.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття родині померлого. Вічна шана і слава військовому!
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Про це повідомили у Боратинській громаді.
Військовослужбовець помер під час виконання службових обов'язків 5 січня на фронті.
Про церемонію прощання із Героєм повідомлять додатково.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття родині померлого. Вічна шана і слава військовому!
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