На фронті помер житель Луцького району Олег Профатіло

На фронті помер житель Луцького району Олег Профатіло
На війні помер 33-річний житель села Лаврів Боратинської громади Олег Профатіло.

Про це повідомили у Боратинській громаді.

Військовослужбовець помер під час виконання службових обов'язків 5 січня на фронті.

Про церемонію прощання із Героєм повідомлять додатково.

Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття родині померлого. Вічна шана і слава військовому!

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Теги: Профантіло, військовослужбовець, помер
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