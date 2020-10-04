На фронті помер житель Луцького району Олег Профатіло

Олег Профатіло.



Про це



Військовослужбовець помер під час виконання службових обов'язків 5 січня на фронті.



Про церемонію прощання із Героєм повідомлять додатково.



Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття родині померлого. Вічна шана і слава військовому!

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