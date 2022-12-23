Масштабна автотроща у Луцькому районі: як покарали винуватця

Масштабна автотроща у Луцькому районі: як покарали винуватця
У серпні 2021 року поблизу села Софіївка Луцького району зіткнулися BMW та Renault Trafic, внаслідок цього семеро людей опинилися у лікарні.

За кермом легковика BMW перебував 33-річний лучанин. Попередньо, водій виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із автомобілем Renault Trafic під керуванням 35-річного жителя Харківської області.
Масштабна автотроща у Луцькому районі: як покарали винуватця

Внаслідок автопригоди постраждали обидва водії транспортних засобів та п’ять пасажирів Renault Trafic. Їх усіх госпіталізували.

Днями Луцький міськрайонний суд виніс вирок у цій справі.

Суд визнав винуватця ДТП винним та призначив йому покарання у виді 4 років позбавлення волі, з позбавленням права керування транспортними засобами на 1 рік. Щоправда, його звільнять від відбування призначеного покарання, якщо він протягом 3 років іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов`язки.

Із вироку відомо, що у суді обвинувачений повністю визнав свою вину.

Окрім того, суд частково задовольнив цивільні позови потерпілих про стягнення з обвинуваченого моральної шкоди. Зокрема, трьом потерпілим він має сплатити по 70 тисяч моральної шкоди та по 10 тисяч як компенсацію витрат, пов`язаних з наданням правової допомоги.

Ще одному потерпілому – 40 тисяч та 10 тисяч гривень відповідно.
Також потерпілому (ймовірно, власникові автомобіля Renault Trafic) винуватець автотрощі має сплатити 168 043 гривні матеріальної та 5 тисяч гривень моральної шкоди.

Винуватець ДТП також заплатить в користь КП «Медичне об`єднання Луцької міської територіальної громади» та КП «Волинська обласна клінічна лікарня» 5 144 гривні та 58 245 гривень відповідно як компенсацію витрат на лікування потерпілих.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, ДТП, автотроща
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Мені складно уявити «деокупацію» у головах людей, – журналістка з Донеччини, яка тепер живе у Луцьку
Журналіст відкрив спортзал у селищі за 6 кілометрів від Росії, аби врятувати газету від закриття
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 10–15 січня
Сьогодні, 13:00
Українські військові підбили катер з окупантами під Херсоном
Сьогодні, 12:55
Масштабна автотроща у Луцькому районі: як покарали винуватця
Сьогодні, 12:36
Виправдовував російську збройну агресію: судитимуть митрополита Вінницької єпархії УПЦ МП
Сьогодні, 12:22
Росія обстріляла газопроводи на Донеччині
Сьогодні, 12:16
Схожі новини
У поліції Волині назвали ТОП-6 порушень, які спричиняють ДТП з потерпілими У поліції Волині назвали ТОП-6 порушень, які спричиняють ДТП з потерпілими
Сьогодні, 07:33
На Волині водій на смерть збив пішохода На Волині водій на смерть збив пішохода
23 грудень, 2022, 18:38
Винуватець п'яної ДТП неподалік Луцька отримав 3 роки тюрми Винуватець п'яної ДТП неподалік Луцька отримав 3 роки тюрми
23 грудень, 2022, 13:41
У Луцьку – ДТП: зіткнулись три автомобілі У Луцьку – ДТП: зіткнулись три автомобілі
25 вересень, 2022, 16:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Нова мобілізація в РФ не зупинить наступ України, – розвідка
Сьогодні, 13:20
 0
Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 10–15 січня
Сьогодні, 13:00
 0
Українські військові підбили катер з окупантами під Херсоном
Сьогодні, 12:55
 0
Масштабна автотроща у Луцькому районі: як покарали винуватця
Сьогодні, 12:36
 0
Виправдовував російську збройну агресію: судитимуть митрополита Вінницької єпархії УПЦ МП
Сьогодні, 12:22
 0
Медіа
відео
1/8