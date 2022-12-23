Масштабна автотроща у Луцькому районі: як покарали винуватця





За кермом легковика BMW перебував 33-річний лучанин. Попередньо, водій виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із автомобілем Renault Trafic під керуванням 35-річного жителя Харківської області.



Внаслідок автопригоди постраждали обидва водії транспортних засобів та п’ять пасажирів Renault Trafic. Їх усіх госпіталізували.



Днями Луцький міськрайонний суд виніс вирок у цій справі.



Суд визнав винуватця ДТП винним та призначив йому покарання у виді 4 років позбавлення волі, з позбавленням права керування транспортними засобами на 1 рік. Щоправда, його звільнять від відбування призначеного покарання, якщо він протягом 3 років іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов`язки.



Із вироку відомо, що у суді обвинувачений повністю визнав свою вину.



Окрім того, суд частково задовольнив цивільні позови потерпілих про стягнення з обвинуваченого моральної шкоди. Зокрема, трьом потерпілим він має сплатити по 70 тисяч моральної шкоди та по 10 тисяч як компенсацію витрат, пов`язаних з наданням правової допомоги.



Ще одному потерпілому – 40 тисяч та 10 тисяч гривень відповідно.

Також потерпілому (ймовірно, власникові автомобіля Renault Trafic) винуватець автотрощі має сплатити 168 043 гривні матеріальної та 5 тисяч гривень моральної шкоди.



Винуватець ДТП також заплатить в користь КП «Медичне об`єднання Луцької міської територіальної громади» та КП «Волинська обласна клінічна лікарня» 5 144 гривні та 58 245 гривень відповідно як компенсацію витрат на лікування потерпілих.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У серпні 2021 року поблизу села Софіївка Луцького району зіткнулися BMW та Renault Trafic, внаслідок цього семеро людей опинилися у лікарні За кермом легковика BMW перебував 33-річний лучанин. Попередньо, водій виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із автомобілем Renault Trafic під керуванням 35-річного жителя Харківської області.Внаслідок автопригоди постраждали обидва водії транспортних засобів та п’ять пасажирів Renault Trafic. Їх усіх госпіталізували.Днями Луцький міськрайонний суд виніс вирок у цій справі.Суд визнав винуватця ДТП винним та призначив йому покарання у виді 4 років позбавлення волі, з позбавленням права керування транспортними засобами на 1 рік. Щоправда, його звільнять від відбування призначеного покарання, якщо він протягом 3 років іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов`язки.Із вироку відомо, що у суді обвинувачений повністю визнав свою вину.Окрім того, суд частково задовольнив цивільні позови потерпілих про стягнення з обвинуваченого моральної шкоди. Зокрема, трьом потерпілим він має сплатити по 70 тисяч моральної шкоди та по 10 тисяч як компенсацію витрат, пов`язаних з наданням правової допомоги.Ще одному потерпілому – 40 тисяч та 10 тисяч гривень відповідно.Також потерпілому (ймовірно, власникові автомобіля Renault Trafic) винуватець автотрощі має сплатити 168 043 гривні матеріальної та 5 тисяч гривень моральної шкоди.Винуватець ДТП також заплатить в користь КП «Медичне об`єднання Луцької міської територіальної громади» та КП «Волинська обласна клінічна лікарня» 5 144 гривні та 58 245 гривень відповідно як компенсацію витрат на лікування потерпілих.

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