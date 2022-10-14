Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 10–15 січня

Світ потихеньку повертається до звичного життя після новорічно-різдвяних свят, тож у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка стає більше вистав. І найголовніше: аби насолодитися мистецтвом, не обов'язково чекати на вихідні!Уже сьогодні,, на камерній сцені покажуть поетично-біографічну виставу з особистого життя Кобзаря(режисерка – заслужена артистка України).Чуттєва історія про Шевченка, його стосунки з жінками та їх вплив на творчість не залишить байдужими навіть найвибагливіших глядачів.Початок –У середу,, на камерній сцені – затишна та зворушлива(режисер – заслужений діяч мистецтв України).Початок –- драма-інтерв'ю, авторка ідеї –(режисерка – заслужена артистка України Світлана Органіста).Початок –А як щодо? Актуальний вертеп, давно відомі та маловідомі колядки, сучасні хіти, чи, може, ретро? Ви точно запам'ятаєте цей вечір!Атмосферне свято для вас будуть створювати естрадно-симфонічний оркестр під керівництвом заслуженого артиста України, балет під керівництвом балетмейстрів заслужених діячів мистецтв Українита, актори театру та солісти оркестру (режисерка концерту – заслужена артистка України Світлана Органіста).У театрі зауважують: квитки розлітаються, як гарячі пиріжки, тож13 січня 18:00, 15 січня 17:00.Окрім того, у неділю,, діток уже традиційно запрошують на казку –. Виставау постановцігарантовано подарує маленьким глядачам віру в добрі дива та гарний настрій.Початок –Організувати мистецький вечір собі та близьким зовсім просто! А вибір, як бачите, – чималий.