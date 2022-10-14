Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 10–15 січня
Сьогодні, 13:00
Світ потихеньку повертається до звичного життя після новорічно-різдвяних свят, тож у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка стає більше вистав. І найголовніше: аби насолодитися мистецтвом, не обов'язково чекати на вихідні!
Уже сьогодні, 10 січня, на камерній сцені покажуть поетично-біографічну виставу з особистого життя Кобзаря «Ах, Шевченко!» (режисерка – заслужена артистка України Світлана Органіста).
Чуттєва історія про Шевченка, його стосунки з жінками та їх вплив на творчість не залишить байдужими навіть найвибагливіших глядачів.
Початок – о 18:00.
У середу, 11 січня, на камерній сцені – затишна та зворушлива «Повернення в Соренто» Альдо Ніколаї (режисер – заслужений діяч мистецтв України Михайло Ілляшенко).
Початок – о 18:00.
12 січня - драма-інтерв'ю «Долі жіночі» Мирона Лисака, авторка ідеї – Галина Микитюк (режисерка – заслужена артистка України Світлана Органіста).
Початок – о 18:00.
А як щодо Різдвяного концерту? Актуальний вертеп, давно відомі та маловідомі колядки, сучасні хіти, чи, може, ретро? Ви точно запам'ятаєте цей вечір!
Атмосферне свято для вас будуть створювати естрадно-симфонічний оркестр під керівництвом заслуженого артиста України Миколи Гнатюка, балет під керівництвом балетмейстрів заслужених діячів мистецтв України Володимира Замлинного та Тетяни Сичук, актори театру та солісти оркестру (режисерка концерту – заслужена артистка України Світлана Органіста).
У театрі зауважують: квитки розлітаються, як гарячі пиріжки, тож поспішайте забронювати свій!
Коли: 13 січня 18:00, 15 січня 17:00.
Окрім того, у неділю, 15 січня, діток уже традиційно запрошують на казку – «Чарівна лампа Аладдіна». Вистава Ярослава Стельмаха у постановці Павла Гарбуза гарантовано подарує маленьким глядачам віру в добрі дива та гарний настрій.
Початок – о 12:00.
Організувати мистецький вечір собі та близьким зовсім просто! А вибір, як бачите, – чималий.
Щодо квитків телефонуйте за номером:
0332725460 (каса),
0332725303 (адміністратор)
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Уже сьогодні, 10 січня, на камерній сцені покажуть поетично-біографічну виставу з особистого життя Кобзаря «Ах, Шевченко!» (режисерка – заслужена артистка України Світлана Органіста).
Чуттєва історія про Шевченка, його стосунки з жінками та їх вплив на творчість не залишить байдужими навіть найвибагливіших глядачів.
Початок – о 18:00.
У середу, 11 січня, на камерній сцені – затишна та зворушлива «Повернення в Соренто» Альдо Ніколаї (режисер – заслужений діяч мистецтв України Михайло Ілляшенко).
Початок – о 18:00.
12 січня - драма-інтерв'ю «Долі жіночі» Мирона Лисака, авторка ідеї – Галина Микитюк (режисерка – заслужена артистка України Світлана Органіста).
Початок – о 18:00.
А як щодо Різдвяного концерту? Актуальний вертеп, давно відомі та маловідомі колядки, сучасні хіти, чи, може, ретро? Ви точно запам'ятаєте цей вечір!
Атмосферне свято для вас будуть створювати естрадно-симфонічний оркестр під керівництвом заслуженого артиста України Миколи Гнатюка, балет під керівництвом балетмейстрів заслужених діячів мистецтв України Володимира Замлинного та Тетяни Сичук, актори театру та солісти оркестру (режисерка концерту – заслужена артистка України Світлана Органіста).
У театрі зауважують: квитки розлітаються, як гарячі пиріжки, тож поспішайте забронювати свій!
Коли: 13 січня 18:00, 15 січня 17:00.
Окрім того, у неділю, 15 січня, діток уже традиційно запрошують на казку – «Чарівна лампа Аладдіна». Вистава Ярослава Стельмаха у постановці Павла Гарбуза гарантовано подарує маленьким глядачам віру в добрі дива та гарний настрій.
Початок – о 12:00.
Організувати мистецький вечір собі та близьким зовсім просто! А вибір, як бачите, – чималий.
Щодо квитків телефонуйте за номером:
0332725460 (каса),
0332725303 (адміністратор)
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