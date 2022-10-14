Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 10–15 січня

Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 10–15 січня
Світ потихеньку повертається до звичного життя після новорічно-різдвяних свят, тож у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка стає більше вистав. І найголовніше: аби насолодитися мистецтвом, не обов'язково чекати на вихідні!

Уже сьогодні, 10 січня, на камерній сцені покажуть поетично-біографічну виставу з особистого життя Кобзаря «Ах, Шевченко!» (режисерка – заслужена артистка України Світлана Органіста).

Чуттєва історія про Шевченка, його стосунки з жінками та їх вплив на творчість не залишить байдужими навіть найвибагливіших глядачів.

Початок – о 18:00.

Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 10–15 січня


У середу, 11 січня, на камерній сцені – затишна та зворушлива «Повернення в Соренто» Альдо Ніколаї (режисер – заслужений діяч мистецтв України Михайло Ілляшенко).

Початок – о 18:00.

Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 10–15 січня


12 січня - драма-інтерв'ю «Долі жіночі» Мирона Лисака, авторка ідеї – Галина Микитюк (режисерка – заслужена артистка України Світлана Органіста).

Початок – о 18:00.

Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 10–15 січня


А як щодо Різдвяного концерту? Актуальний вертеп, давно відомі та маловідомі колядки, сучасні хіти, чи, може, ретро? Ви точно запам'ятаєте цей вечір!

Атмосферне свято для вас будуть створювати естрадно-симфонічний оркестр під керівництвом заслуженого артиста України Миколи Гнатюка, балет під керівництвом балетмейстрів заслужених діячів мистецтв України Володимира Замлинного та Тетяни Сичук, актори театру та солісти оркестру (режисерка концерту – заслужена артистка України Світлана Органіста).

У театрі зауважують: квитки розлітаються, як гарячі пиріжки, тож поспішайте забронювати свій!

Коли: 13 січня 18:00, 15 січня 17:00.

Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 10–15 січня


Окрім того, у неділю, 15 січня, діток уже традиційно запрошують на казку – «Чарівна лампа Аладдіна». Вистава Ярослава Стельмаха у постановці Павла Гарбуза гарантовано подарує маленьким глядачам віру в добрі дива та гарний настрій.

Початок – о 12:00.

Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 10–15 січня


Організувати мистецький вечір собі та близьким зовсім просто! А вибір, як бачите, – чималий.

Щодо квитків телефонуйте за номером:

0332725460 (каса),
0332725303 (адміністратор)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: «Театральний анонс», театр, вистави Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Мені складно уявити «деокупацію» у головах людей, – журналістка з Донеччини, яка тепер живе у Луцьку
Журналіст відкрив спортзал у селищі за 6 кілометрів від Росії, аби врятувати газету від закриття
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Нова мобілізація в РФ не зупинить наступ України, – розвідка
Сьогодні, 13:20
Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 10–15 січня
Сьогодні, 13:00
Українські військові підбили катер з окупантами під Херсоном
Сьогодні, 12:55
Масштабна автотроща у Луцькому районі: як покарали винуватця
Сьогодні, 12:36
Виправдовував російську збройну агресію: судитимуть митрополита Вінницької єпархії УПЦ МП
Сьогодні, 12:22
Схожі новини
«Я в Луцьк приїхала – в Луцьку і помру». Історія 19-річної акторки з Криму, яка вже 5 років мешкає на Волині «Я в Луцьк приїхала – в Луцьку і помру». Історія 19-річної акторки з Криму, яка вже 5 років мешкає на Волині
09 січень, 13:45
«Театральний анонс»: ВолиньPost створює нову рубрику «Театральний анонс»: ВолиньPost створює нову рубрику
05 січень, 18:22
Луцькі театрали через загрози не змогли влаштувати концерт-подяку воїнам, але знайшли спосіб для привітання. ВІДЕО Луцькі театрали через загрози не змогли влаштувати концерт-подяку воїнам, але знайшли спосіб для привітання. ВІДЕО
14 жовтень, 2022, 15:10
Лучанам покажуть виставу про українських заробітчанок в Італії. ФОТО. ВІДЕО Лучанам покажуть виставу про українських заробітчанок в Італії. ФОТО. ВІДЕО
02 вересень, 2022, 20:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Нова мобілізація в РФ не зупинить наступ України, – розвідка
Сьогодні, 13:20
 0
Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 10–15 січня
Сьогодні, 13:00
 0
Українські військові підбили катер з окупантами під Херсоном
Сьогодні, 12:55
 0
Масштабна автотроща у Луцькому районі: як покарали винуватця
Сьогодні, 12:36
 0
Виправдовував російську збройну агресію: судитимуть митрополита Вінницької єпархії УПЦ МП
Сьогодні, 12:22
 0
Медіа
відео
1/8