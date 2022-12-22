На Волині функціонують дев'ять камер автофіксації порушень ПДР. АДРЕСИ
Сьогодні, 13:45
Перевищення швидкості залишається однією з найчастіших причин автопригод на Волині, в яких травмуються та гинуть люди.
Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Саме тому на дорогах області функціонують дев'ять камер автоматичної фіксації, що контролюють швидкісний режим автомобілів.
Чотири з них діють на території міста Луцька:
вул. Ковельська, 147 (обмеження швидкості 50 км/год);
вул. В’ячеслава Чорновола, 17 (обмеження швидкості 50 км/год);
вул. Ковельська, 144 (обмеження швидкості 50 км/год);
вул. Конякіна, 18А (обмеження швидкості 50 км/год).
Ще п’ять — функціонують за межами обласного центру:
82 км+575 автодороги Н-22, населений пункт Забороль (обмеження швидкості 50 км/год);
95 км+200 автодороги Н-22, населений пункт Струмівка (обмеження швидкості 50 км/год);
129 км+788 автодороги М-19, населений пункт Копачівка (обмеження швидкості 50 км/год);
444 км+971 автодороги М-07, населений пункт Ковель (обмеження швидкості 50 км/год);
19км+098 автодороги Н-22, населений пункт Фалемичі (обмеження швидкості 50 км/год).
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Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Саме тому на дорогах області функціонують дев'ять камер автоматичної фіксації, що контролюють швидкісний режим автомобілів.
Чотири з них діють на території міста Луцька:
вул. Ковельська, 147 (обмеження швидкості 50 км/год);
вул. В’ячеслава Чорновола, 17 (обмеження швидкості 50 км/год);
вул. Ковельська, 144 (обмеження швидкості 50 км/год);
вул. Конякіна, 18А (обмеження швидкості 50 км/год).
Ще п’ять — функціонують за межами обласного центру:
82 км+575 автодороги Н-22, населений пункт Забороль (обмеження швидкості 50 км/год);
95 км+200 автодороги Н-22, населений пункт Струмівка (обмеження швидкості 50 км/год);
129 км+788 автодороги М-19, населений пункт Копачівка (обмеження швидкості 50 км/год);
444 км+971 автодороги М-07, населений пункт Ковель (обмеження швидкості 50 км/год);
19км+098 автодороги Н-22, населений пункт Фалемичі (обмеження швидкості 50 км/год).
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