У центрі Луцька – ДТП. ВІДЕО

У центрі Луцька – ДТП. ВІДЕО
У центрі Луцька сталась аварія за участю двох легковиків. Через це утворився величезний затор.

Про це повідомив телеканал «Конкурент TV» з посиланням на очевидців.

У вівторок, 10 січня, близько 11:30 на проспекті Волі у Луцьку зіткнулися «Форд Мондео» та «Фольксваген Гольф».

Автівки зазнали механічних ушкоджень. За попередніми даними, у ДТП ніхто не постраждав.

Через аварію на проспекті Волі утворився великий затор.

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Теги: Луцьк, ДТП
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