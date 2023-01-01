У центрі Луцька – ДТП. ВІДЕО
Сьогодні, 13:49
У центрі Луцька сталась аварія за участю двох легковиків. Через це утворився величезний затор.
Про це повідомив телеканал «Конкурент TV» з посиланням на очевидців.
У вівторок, 10 січня, близько 11:30 на проспекті Волі у Луцьку зіткнулися «Форд Мондео» та «Фольксваген Гольф».
Автівки зазнали механічних ушкоджень. За попередніми даними, у ДТП ніхто не постраждав.
Через аварію на проспекті Волі утворився великий затор.
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Про це повідомив телеканал «Конкурент TV» з посиланням на очевидців.
У вівторок, 10 січня, близько 11:30 на проспекті Волі у Луцьку зіткнулися «Форд Мондео» та «Фольксваген Гольф».
Автівки зазнали механічних ушкоджень. За попередніми даними, у ДТП ніхто не постраждав.
Через аварію на проспекті Волі утворився великий затор.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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