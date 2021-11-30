У Луцьку на вулиці виявили тіло жителя Рівненщини





Як повідомили



Згідно з попередньою інформацією, слідів насильницької смерті не було виявлено. Тіло скерують на судово-медичну експертизу.



Відомості належним чином задокументують.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 10 січня на вулиці Черняховського, поблизу 14 школи, перехожі виявили тіло чоловіка. На місце викликали правоохоронців.Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини у пресслужбі ГУ НП у Волинській області, померлий виявився жителем Рівненської області 1975 року народження.Згідно з попередньою інформацією, слідів насильницької смерті не було виявлено. Тіло скерують на судово-медичну експертизу.Відомості належним чином задокументують.

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