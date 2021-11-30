У Луцьку на вулиці виявили тіло жителя Рівненщини
Сьогодні, 14:18
10 січня на вулиці Черняховського, поблизу 14 школи, перехожі виявили тіло чоловіка. На місце викликали правоохоронців.
Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини у пресслужбі ГУ НП у Волинській області, померлий виявився жителем Рівненської області 1975 року народження.
Згідно з попередньою інформацією, слідів насильницької смерті не було виявлено. Тіло скерують на судово-медичну експертизу.
Відомості належним чином задокументують.
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Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини у пресслужбі ГУ НП у Волинській області, померлий виявився жителем Рівненської області 1975 року народження.
Згідно з попередньою інформацією, слідів насильницької смерті не було виявлено. Тіло скерують на судово-медичну експертизу.
Відомості належним чином задокументують.
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