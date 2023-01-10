ЄС запровадить нові санкції проти Білорусі за її роль у війні РФ проти України, – Урсула фон дер Ляєн

ЄС запровадить нові санкції проти Білорусі за її роль у війні РФ проти України, – Урсула фон дер Ляєн
Сьогодні, 10 січня, у Брюсселі президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз виступить із новими санкціями, зокрема, проти Білорусі, реагуючи на її роль у війні, яку проти України веде Росія.

Про це повідомляє LB.ua з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми виступимо з новими санкціями для Білорусі, реагуючи на її роль у цій російській війні в Україні", - сказала президентка Єврокомісії.

Фон дер Ляєн запевнила, що ЄС продовжуватиме робити все у своїх силах, щоб підтримати хоробрий український народ.

"Ми продовжуватимемо чинити тиск на Кремль із санкційним режимом так довго, скільки знадобиться. Ми розширимо ці санкції для тих, хто у військовому плані підтримує російську війну, таких як Білорусь чи Іран", - пояснила вона.

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Крім того, президентка Єврокомісії запевнила, що ЄС продовжуватиме підтримувати Україну у фінансовому, економічному та гуманітарному відношенні стільки, скільки знадобиться.

Нещодавно США запровадили санкції проти Ірану за поставки Росії безпілотників та ракетних програм. Нові обмеження стосуються шістьох керівників і членів правління компанії Qods Aviation Industries, а також директора Організації аерокосмічної промисловості.

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Теги: Росія, Україна, війна
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