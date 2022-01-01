Частина прикордоння Волині дивиться білоруське і російське телебачення, бо українське «не тягне»

У прикордонному селі Дольськ, що на Волині, українське телебачення «тягне» не завжди, натомість місцеві жителі нерідко дивляться... білоруське.Чому на дев’ятому році війни і на 10-му місяці повномасштабної – тут майже із кожного телевізора можна без проблем дивитися білоруські і навіть російські канали з'ясовувала керівниця, головна редакторкаУ відповіді на запит редакції ІА ВолиньPost технічний директор Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебаченняпояснює: проблема у тому, що прийом білоруських телеканалів або адаптованих до білоруського законодавства версій російських телеканалів, у прикордонних селах Шаччини, Ратнівщини та Любешівщини здійснюється із потужних передавальних центрів Білорусі. А єдиний метод протидії цьому – розвиток власного ефірного цифрового телебачення, яке не поступатиметься за потужністю сигналу, кількісним та якісним наповненням.Що про це кажуть місцеві жителі, що мають намір робити для посилення інформаційної безпеки регіону компетентні інстанції, та яких порад варто дотримуватися жителям прикордоння, – у випуску спецпроєкту