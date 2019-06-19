Скільки церков московського патріархату діє на Волині
Сьогодні, 16:40
Станом на 24 лютого 2022 року в Україні існувало 8 797 церков московського патріархату. У Волинській області станом на лютий 2022 року існувало 493 церкви УПЦ МП.
Про це повідомляє Опендатабот, платформа для роботи з відкритими даними, посилаючись на дані власного дослідження ЄДР, пише ВСН.
Весь перелік церков московського патріархату на Волині можна подивитися на цій сторінці. Зазначимо, що більшість УПЦ МП приховують, що мають зв'язки з РПЦ.
Від моменту вторгнення Росії в Україну у лютому 212 релігійних громад офіційно перейшли до Православної церкви України, вказавши про це в своєму новому найменуванні в Єдиному державному реєстрі.
Це близько 2% від загальної кількості церков Української православної церкви Московського патріархату.
Більшість з них розташовані у Донецькій, Хмельницькій та Вінницькій областях. Волинь посідає 6 місце за кількістю церков московського патріархату.
Наразі найбільшу кількість релігійних організацій, підпорядкованих країні-агресору, зафіксовано у Донецькій, Хмельницькій та Вінницькій областях. Найменше філій УПЦ МП в Івано-Франківській та Львівській областях - наприкінці червня у Львові офіційно заборонили діяльність МП.
Важливо, що наразі неможливо точно підрахувати повну кількість релігійних громад УПЦ МП в ЄДР. Єдине, що дає змогу ідентифікувати ту чи іншу релігійну установу - це назва.
Організації УПЦ Київського патріархату мають відповідну вказівку в назві. Якщо ж у назві установи зазначено «Українська православна церква» без уточнення патріархату, то вона пов'язана з УПЦ МП.
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Про це повідомляє Опендатабот, платформа для роботи з відкритими даними, посилаючись на дані власного дослідження ЄДР, пише ВСН.
Весь перелік церков московського патріархату на Волині можна подивитися на цій сторінці. Зазначимо, що більшість УПЦ МП приховують, що мають зв'язки з РПЦ.
Від моменту вторгнення Росії в Україну у лютому 212 релігійних громад офіційно перейшли до Православної церкви України, вказавши про це в своєму новому найменуванні в Єдиному державному реєстрі.
Це близько 2% від загальної кількості церков Української православної церкви Московського патріархату.
Більшість з них розташовані у Донецькій, Хмельницькій та Вінницькій областях. Волинь посідає 6 місце за кількістю церков московського патріархату.
Наразі найбільшу кількість релігійних організацій, підпорядкованих країні-агресору, зафіксовано у Донецькій, Хмельницькій та Вінницькій областях. Найменше філій УПЦ МП в Івано-Франківській та Львівській областях - наприкінці червня у Львові офіційно заборонили діяльність МП.
Важливо, що наразі неможливо точно підрахувати повну кількість релігійних громад УПЦ МП в ЄДР. Єдине, що дає змогу ідентифікувати ту чи іншу релігійну установу - це назва.
Організації УПЦ Київського патріархату мають відповідну вказівку в назві. Якщо ж у назві установи зазначено «Українська православна церква» без уточнення патріархату, то вона пов'язана з УПЦ МП.
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