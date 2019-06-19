Скільки церков московського патріархату діє на Волині





Про це повідомляє Опендатабот, платформа для роботи з відкритими даними, посилаючись на дані власного дослідження ЄДР, пише



Весь перелік церков московського патріархату на Волині можна подивитися



Від моменту вторгнення Росії в Україну у лютому 212 релігійних громад офіційно перейшли до Православної церкви України, вказавши про це в своєму новому найменуванні в Єдиному державному реєстрі.

Це близько 2% від загальної кількості церков Української православної церкви Московського патріархату.



Більшість з них розташовані у Донецькій, Хмельницькій та Вінницькій областях. Волинь посідає 6 місце за кількістю церков московського патріархату.



Наразі найбільшу кількість релігійних організацій, підпорядкованих країні-агресору, зафіксовано у Донецькій, Хмельницькій та Вінницькій областях. Найменше філій УПЦ МП в Івано-Франківській та Львівській областях - наприкінці червня у Львові офіційно заборонили діяльність МП.



Важливо, що наразі неможливо точно підрахувати повну кількість релігійних громад УПЦ МП в ЄДР. Єдине, що дає змогу ідентифікувати ту чи іншу релігійну установу - це назва.



Організації УПЦ Київського патріархату мають відповідну вказівку в назві. Якщо ж у назві установи зазначено «Українська православна церква» без уточнення патріархату, то вона пов'язана з УПЦ МП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на 24 лютого 2022 року в Україні існувало 8 797 церков московського патріархату. У Волинській області станом на лютий 2022 року існувало 493 церкви УПЦ МП.Про це повідомляє Опендатабот, платформа для роботи з відкритими даними, посилаючись на дані власного дослідження ЄДР, пише ВСН Весь перелік церков московського патріархату на Волині можна подивитися на цій сторінці . Зазначимо, що більшість УПЦ МП приховують, що мають зв'язки з РПЦ.Від моменту вторгнення Росії в Україну у лютому 212 релігійних громад офіційно перейшли до Православної церкви України, вказавши про це в своєму новому найменуванні в Єдиному державному реєстрі.Це близько 2% від загальної кількості церков Української православної церкви Московського патріархату.Більшість з них розташовані у Донецькій, Хмельницькій та Вінницькій областях. Волинь посідає 6 місце за кількістю церков московського патріархату.Наразі найбільшу кількість релігійних організацій, підпорядкованих країні-агресору, зафіксовано у Донецькій, Хмельницькій та Вінницькій областях. Найменше філій УПЦ МП в Івано-Франківській та Львівській областях - наприкінці червня у Львові офіційно заборонили діяльність МП.Важливо, що наразі неможливо точно підрахувати повну кількість релігійних громад УПЦ МП в ЄДР. Єдине, що дає змогу ідентифікувати ту чи іншу релігійну установу - це назва.Організації УПЦ Київського патріархату мають відповідну вказівку в назві. Якщо ж у назві установи зазначено «Українська православна церква» без уточнення патріархату, то вона пов'язана з УПЦ МП.

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