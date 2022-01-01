Біля Бахмута на Донеччині загинув Герой з Волині Павло Демчинський

Біля Бахмута на Донеччині загинув Герой з Волині Павло Демчинський
Від рук російських окупантів загинув мешканець села Вишнів Підгайцівської громади Демчинський Павло Віталійович, 1983 року народження.

Про це повідомили у Підгайцівській громаді.

Стрілець-санітар механізованої роти, старший солдат був мобілізований Луцьким РТЦК та СП від початку повномасштабного вторгнення ворога 26 лютого 2022 року.

Герой загинув 18 грудня в результаті важких поранень, отриманих внаслідок ворожого артилерійського обстрілу поблизу східної околиці міста Бахмут Донецької області.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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