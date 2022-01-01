Біля Бахмута на Донеччині загинув Герой з Волині Павло Демчинський

Демчинський Павло Віталійович, 1983 року народження.



Про це



Стрілець-санітар механізованої роти, старший солдат був мобілізований Луцьким РТЦК та СП від початку повномасштабного вторгнення ворога 26 лютого 2022 року.



Герой загинув 18 грудня в результаті важких поранень, отриманих внаслідок ворожого артилерійського обстрілу поблизу східної околиці міста Бахмут Донецької області.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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