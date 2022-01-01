Сторонніх на відео не було: що у поліції кажуть про пожежу на Старому ринку

Сторонніх на відео не було: що у поліції кажуть про пожежу на Старому ринку
Поліція Волині порушила кримінальну справу стосовно нічної пожежі на Центральному ринку Луцька.

Про це виданню ВСН повідомили у пресслужбі поліції.

Триває досудове розслідування, розпочате за порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило майнову шкоду в особливо великому розмірі.

Наразі слідчі вилучили та переглянули відео з камер спостереження, проте ніяких сторонніх осіб не виявлено. Призначено ряд експертиз, зокрема, з виявлення нафтопродуктів та щодо справності електропроводки. За їх результатами будуть прийматися подальші процесуальні рішення.

Нагадаємо, вночі 15 грудня у Луцьку загорівся торговий павільйон Центрального ринку. На час прибуття рятувальників вогонь вже охопив покрівлю будівлі та поширився внутрішнім приміщенням. Займання гасили понад тридцять пожежників і 9 одиниць техніки впродовж майже півтори години.

Нагадаємо, раніше ми публікували думки місцевих підприємців стосовно пожежі.

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Теги: Луцьк, пожежа, ринок
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