Сторонніх на відео не було: що у поліції кажуть про пожежу на Старому ринку
Сьогодні, 17:05
Поліція Волині порушила кримінальну справу стосовно нічної пожежі на Центральному ринку Луцька.
Про це виданню ВСН повідомили у пресслужбі поліції.
Триває досудове розслідування, розпочате за порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило майнову шкоду в особливо великому розмірі.
Наразі слідчі вилучили та переглянули відео з камер спостереження, проте ніяких сторонніх осіб не виявлено. Призначено ряд експертиз, зокрема, з виявлення нафтопродуктів та щодо справності електропроводки. За їх результатами будуть прийматися подальші процесуальні рішення.
Нагадаємо, вночі 15 грудня у Луцьку загорівся торговий павільйон Центрального ринку. На час прибуття рятувальників вогонь вже охопив покрівлю будівлі та поширився внутрішнім приміщенням. Займання гасили понад тридцять пожежників і 9 одиниць техніки впродовж майже півтори години.
Нагадаємо, раніше ми публікували думки місцевих підприємців стосовно пожежі.
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Про це виданню ВСН повідомили у пресслужбі поліції.
Триває досудове розслідування, розпочате за порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило майнову шкоду в особливо великому розмірі.
Наразі слідчі вилучили та переглянули відео з камер спостереження, проте ніяких сторонніх осіб не виявлено. Призначено ряд експертиз, зокрема, з виявлення нафтопродуктів та щодо справності електропроводки. За їх результатами будуть прийматися подальші процесуальні рішення.
Нагадаємо, вночі 15 грудня у Луцьку загорівся торговий павільйон Центрального ринку. На час прибуття рятувальників вогонь вже охопив покрівлю будівлі та поширився внутрішнім приміщенням. Займання гасили понад тридцять пожежників і 9 одиниць техніки впродовж майже півтори години.
Нагадаємо, раніше ми публікували думки місцевих підприємців стосовно пожежі.
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